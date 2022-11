Biotech-Startup gewinnt Braunschweiger Gründungspreis

Die auf tierversuchsfreie Antikörper spezialisierte Abcalis GmbH hat den Gründungspreis der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) und der Braunschweig Zukunft gewonnen. Auf dem geteilten zweiten Platz landeten die Unternehmen „Sprachköchin“ und „Hide & Seek“.

In der Landessparkasse würdigten laut Pressemitteilung der städtischen Wirtschaftsförderung BLSK-Vorstand Ingo Lippmann und Wirtschaftsförderer Gerold Leppa den Mut der Teilnehmer. „Sie alle haben ihre Unternehmen zwischen Juli 2018 und Oktober 2020 gegründet.“ Die einen seien durch die Corona-Pandemie bereits früh von harten externen Einflüssen auf ihr Geschäft betroffen, die anderen hätten sogar während der Pandemie den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, so Lippmann.

Die Biotechnologie-Ausgründung aus der TU entwickelt und produziert Antikörper – ohne den Einsatz von Tierversuchen

Abcalis erhält ein Preisgeld von 5000 Euro. Die Biotechnologie-Ausgründung aus der TU Braunschweig entwickelt und produziert laut Mitteilung Antikörper für die medizinische Diagnostik – ohne den Einsatz von Tierversuchen. „Das Team will mit seiner erfolgreichen Unternehmensgründung eine bemerkenswerte Vision verwirklichen – tierversuchsfreie Antikörper zu einer neuen, tragenden Säule auf dem bisher durch Tierprodukte beherrschten Weltmarkt zu machen“, so Ingo Lippmann.

Dafür habe Abcalis bereits mehrere Auszeichnungen gewonnen, so 2020 den Durchstarterpreis des Landes Niedersachsen und den Innovationspreis Niedersachsen. „Mit weiteren Innovationen, etwa zur nachhaltigeren Herstellung von Schnelltest-Streifen ohne Tierprodukte und Kunststoffe, hat Abcalis ihr Zukunftspotenzial bereits weit über die Ziele des Gründungs-Geschäftsplanes hinaus erweitert“, so Lippmann.

Neben dem Preisgeld überreichte er dem Gründungsteam die Trophäe des Gründungspreises: einen Löwen-Pokal, den das Braunschweiger Startup Recycling Fabrik mittels 3D-Druck aus recyceltem Filament gefertigt hat.

Das „Hide & Seek“ hat Michael Grazé im Juni 2020 in der Braunschweiger Innenstadt eröffnet. Das Besondere: Die Bar liegt im Verborgenen, ist also von außen nicht als Bar zu erkennen. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal: Es ist die einzige Bar in Braunschweig, die sich allein auf eine Spirituose spezialisiert hat – im Hide & Seek gibt es ausschließlich Getränke mit Rum.

Die Sprachköchin verknüpft analoges und digitales Lernen miteinander – und hat ihre App jetzt um die Sprachen Ukrainisch und Russisch erweitert

„Mitten in der Corona-Pandemie ausgerechnet einen gastronomischen Betrieb zu eröffnen, ist tatsächlich ein Ausdruck von unternehmerischem Mut, Risikobereitschaft und absoluter Überzeugung von der eigenen Geschäftsidee“, so Gerold Leppa.

„Sprachköchin“ Silke Koch überzeugte die Jury mit ihren kunstvollen und pädagogisch wertvollen Materialien für die kindliche Sprachförderung. Ihre haptischen Lernmittel lassen sich mit einer eigens entwickelten App verknüpfen, die zusätzliche Übungen und integrierte Bewegungsaufgaben bietet.

„So verbindet die Sprachköchin analoges und digitales Lernen miteinander“, heißt es. Als Reaktion auf die weltpolitische Lage habe Silke Koch ihre App kürzlich um die Sprachen Ukrainisch und Russisch erweitert, um vor dem Krieg geflüchteten Kindern die Sprachbildung sowohl in ihrer Muttersprache als auch auf Deutsch zu erleichtern.

„Silke Koch führt ihr Unternehmen mit enorm viel Leidenschaft. Sie gestaltet ihr ‚Sprachmenü‘ mit großer Liebe zum Detail und bietet damit Kindern und Eltern einen echten Mehrwert für die so wichtige Sprachförderung“, so Leppa.

Die beiden zweitplatzierten Unternehmen können sich jeweils über 2500 Euro Preisgeld freuen. Alle drei Prämierten profitieren zudem von Medialeistungen der Firma Ströer Media im Wert von 15.000 Euro.

