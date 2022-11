Braunschweig: Schülerprotest gegen die Fußball-WM in Katar

An dem Tag, an dem die Deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar ihr erstes Spiel hat, werden sich auch in Braunschweig Schüler und Schülerinnen die Turnschuhe schnüren: Die Schülervertretung der Gesamtschule Franzsches Feld organisiert für den 23. November einen Spendenlauf, um ein Zeichen gegen Menschenrechtsverletzungen in Katar zu setzen und unabhängigen Journalismus zu unterstützen.

„In erster Linie wollen wir die Schülerschaft informieren: Darüber, dass beim Bau der Stadien und Unterkünfte für die WM in Katar viele Menschen gestorben sind und darüber, dass es gezielte Versuche gab und gibt, eine freie Berichterstattung der Medien über die WM zu behindern“, erklärt Josh Tlusty (18) von der Schülervertretung der IGS. Es empört ihn auch, dass die Fifa den Wunsch der dänischen Nationalmannschaft abgelehnt hat, bei der WM Trainingstrikots mit einem Slogan für Menschenrechte tragen zu dürfen.

„Wir wollen zeigen, was hinter der schönen Inszenierung steckt“

Alle Schüler und Schülerinnen der Schule hätten die Möglichkeit, sich an dem Spendenlauf zu beteiligen, so Josh Tlusty: „In der Zeit des Spendenlaufes findet kein Unterricht statt. Wir sind noch dabei, durch alle Klassen zu gehen, die Schüler und Schülerinnen entsprechend zu informieren und das Feuer zu entfachen.“

Ziel des Spendenlaufes sei es, gegen die Bedingungen, unter denen die Weltmeisterschaft in Katar stattfindet, zu protestieren: „Wir lieben Fußball und wollen den Athleten auch keinen Vorwurf machen. Wir wollen auch keinen Boykott der WM – aber wir wollen darauf aufmerksam machen, was hinter der schönen Inszenierung steckt.“

Der Erlös des Spendenlaufs soll an Amnesty International Braunschweig gehen. Alle Teilnehmenden kümmern sich darum, Sponsoren zu finden, die pro Sportplatzrunde einen bestimmten Betrag spenden. „Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn auch Unternehmen oder Unternehmer aus der Region unsere Aktion unterstützen würden. Sie können ihre Spenden an die gelaufenen Runden der Klassen binden“, so Josh Tlusty. Potenzielle Sponsoren können sich unter sv.team@igsff-bs.de melden.

Kartenvorverkauf: Noch nie lief der Ticketverkauf so schlecht

Ähnlich wie die Schüler stehen auch viele andere Fußballfans der WM kritisch gegenüber: Michael Gabriel, Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte, die die Fanbetreuung für die reisenden Fans der Nationalmannschaft organisiert, sagte im Interview mit unserer Zeitung: Es gebe große Vorbehalte der überwiegenden Mehrheit der aktiven Fanszene gegenüber der WM-Vergabe an Katar. Das zeige sich auch beim Kartenvorverkauf: Noch nie seien so wenig Tickets für eine WM aus dem Kontingent des DFB verkauft worden. Die Umstände sprächen nicht dafür, dass es ein rauschendes Fußballfestes werde. Das ganze Interview lesen Sie hier.

Lesen Sie mehr:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de