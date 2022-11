Maskierte Räuber fordern in Braunschweiger Wohnung Wertsachen

Mehrere maskierte Männer haben am Mittwochabend in einer Wohnung im Siegfriedviertel Wertgegenstände gefordert (Symbolfoto).

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwochabend gewaltsam in eine Wohnung in der Siegfriedstraße eingebrochen und haben Wertsachen gestohlen. Nach Angaben der Polizei befanden sich ein 19-jähriger Gifhorner und ein 23-jähriger Braunschweiger in dessen Wohnung, als gegen 22 Uhr insgesamt vier maskierte Personen die Tür gewaltsam öffneten und in die Wohnung drangen. Der Wohnungsinhaber verließ die Wohnung daraufhin fluchtartig über ein Fenster und alarmierte die Polizei.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Unter Vorhalt einer Waffe forderte das Quartett von dem verblieben Gast Wertsachen. Als sie diese erhalten hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf, sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren ein. Die Täter sollen zwischen 1,70 und 1,90 Meter groß und 18 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise unter .

Beleidigung unter Autofahrern in Braunschweig – Zeugen gesucht

Zu einem Vorfall an der Aral-Tankstelle an der Hildesheimer Straße in Braunschweig sucht die Polizei nach Zeugen. Bereits am 19.10 gegen 11.15 Uhr soll eine Autofahrerin beleidigt worden sein – vermutlich aufgrund ihres Verhaltens im Straßenverkehr. Der Vorfall soll von einem Radfahrer unweit des Geschehens an einer Ampel beobachtet worden sein. Er wird gebeten sich unter der Telefonnummer (0531) 4763315 zu melden.

(0531) 4762516

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de