Unbekannte stehlen Schmuck aus Wolfsburger Wohnhaus

Durch die Terrassentür drangen Schmuckdiebe am Mittwoch in ein Wolfsburger Wohnhaus ein. (Symbolbild)

Unbekannte haben am Mittwoch Schmuck in noch unbekanntem Wert bei einem Einbruch aus einem Einfamilienhaus in Sülfeld gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen zwischen 15 und 20.10 Uhr. Nach aktuellem Erkenntnissen der Polizei brachen die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus in der Straße Bärhorst in Sülfeld. Anschließend sollen sie einen Großteil der Räume durchsucht haben. Nachdem die Täter verschiedene Schmuckstücke erbeutet hatten, verließen sie den Tatort.

Zuvor waren ebenfalls unbekannte Täter bereits am Dienstagabend in ein anderes Einfamilienhaus in der Hattorfer Straße Dingelberg eingebrochen. Auch hier nutzten die Täter nach Angaben der Polizei die früh einbrechende Dunkelheit aus und erbeuteten nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck in noch zu ermittelndem Wert.

Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus und hofft darauf, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Zeugen können sich bei der Polizeistation in Fallersleben oder unter der Rufnummer (05361) 46460 melden.

Restaurant Einbruch

In ein Restaurant im Wolfsburger Zentrum sind zwischen Dienstagabend, 23 Uhr, und Mittwochnachmittag, 14 Uhr, eingestiegen. Dabei haben sie nach Angaben der Polizei Lebensmittel, Küchenwerkzeuge sowie elektronische Geräte erbeutet. Wie hoch der Gesamtschaden ist, ermittelt die Polizei derzeit noch.

Ein Angestellter bemerkte beim Aufschließen am Mittwochnachmittag des zwischen den Straßen Am Hasselbach und An der St. Annenkirche gelegenen Restaurants den Einbruch und rief umgehend die Polizei. Diese nahm den Sachverhalt auf und stellte fest, dass die unbekannten Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Restaurant eingedrungen waren. Mitsamt des erbeuteten Diebesgutes flüchteten sie anschließend. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße oder unter (05361) 46460.

Geld und Lebensmittel aus Imbisswagen gestohlen

In einen Imbisswagen sind unbekannte Täter am Mittwochabend eingebrochen. Dabei richteten sie nach ersten Schätzungen der Polizei einen Schaden von mindestens 500 Euro an. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Vorsfelde in der Straße Sägerbäume.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Täter ungehindert auf den Parkplatz des Baumarktes und damit an den Imbisswagen. Mit Gewalt zerstörten sie die Schließeinrichtung der Wagentür und gelangten so ins Innere. Hier stahlen die Täter Geld und Lebensmittel und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen bittet die Polizei, sich bei der Polizeistation in Vorsfelde oder der Rufnummer (05361) 46460 zu melden.

