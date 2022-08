Hochzeit in Braunschweig

Hochzeit in Braunschweig Braunschweiger Promi-Hochzeit zwischen FDP und Grünen

Großes Hallo vor dem Braunschweiger Standesamt: Anikó Glogowski-Merten und Robert Glogowski sind jetzt auch ganz offiziell ein Paar. Freunde, Familie und Freibeuter stehen vor dem Rathaus Spalier, um der FDP-Bundestagsabgeordneten und dem Ratsherr der Grünen zu gratulieren.

„Willkommen in der Freibeuterfamilie“

„Liebe Du heiratest nicht nur einen normalen Menschen, du heiratest auch einen Freibeuter“, begrüßt die Braut in der Freibeuterfamilie. Die kulturpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion hat am Donnerstag „El Commandante“ Robert Glogowski geheiratet. Der ist nicht nur Kommandant der Freibeuter, eine der großen Showgruppen beim Schoduvel, sondern auch Ratsherr der Grünen, Gründungsmitglied des Vereins Freie Ukraine Braunschweig und mit seiner Agentur punctum Designer, Berater und Unternehmer.

„El Commandante“ und seine Anikó ab sofort in einem Boot

Die Braut im ärmellosen weißen Spitzenkleid, ihr Mann im hellgrauen Anzug, staunen nicht schlecht, als sie aus der Rathaustür auf den Platz der Deutschen Einheit in den Sonnenschein treten. 36 Grad im Schatten, das kann Freibeuter nicht beeindrucken. Mit Totenkopf auf dem T-Shirt und Piratenhut bilden sie ein Spalier für ihren El Commandante und seine Anikó.

Für die frischvermählten Anikó Merten und Robert Glogowski standen die Karnevalisten der „Braunschweiger Freibeuter“ Spalier vor dem Rathaus. Foto: Stefan Lohmann / regios24

„In guten Zeiten und in Not sitzt ihr zu zweit in einem Boot“, zitiert Oliver Syring ein Liebesgedicht von Friedrich Morgenroth, bearbeitet von Freibeuterin Dany.

Und weiter: „Und um das Glück nicht bald zu missen, gilt es nun Toleranz zu hissen, denn manchmal frischt es sicher auf, in euer beider Lebenslauf.“

Gerhard Glogowski und Gerhard Baller unter den ersten Gratulanten

Roberts Vater, Ehrenbürger Gerhard Glogowski und seine Frau sind unter den ersten Gratulanten, aber auch Zugmarschall Gerhard Baller und seine Margita gratulieren dem Paar.

Nach der Trauung gab es für das Hochzeitspaar Anikó Merten und Robert Glogowski gleich ein wenig gemeinsame Arbeit: Das große Herz zum Durchschreiten mussten sie erst eigenhändig ausschneiden. Foto: Stefan Lohmann / regios24

