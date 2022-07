Braunschweig. Der Deutsche Wetterdienst hat im Stadtgebiet noch nie höhere Temperaturen gemessen. So heiß war es am Mittwoch um 15.20 Uhr.

Wetter in Braunschweig Neuer Hitze-Rekord in Braunschweig

30 Jahre hatte der Temperatur-Rekordwert in Braunschweig Bestand. Am Mittwoch um 15.20 Uhr wurde der Wert übertroffen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD), er misst seit dem Jahr 1961 Temperaturen in der Station an der Bundesallee, stellte einen neuen Wärme-Rekordwert für Braunschweig fest. Noch nie war es im Stadtgebiet heißer.

Bereits gegen 12 Uhr wurden die beiden höchsten je gemessenen Juli-Werte in Braunschweig übertroffen. „Gegen 14 Uhr war der bisherige Allzeit-Rekordwert von 38,2 Grad erreicht. Um 15.20 Uhr lag der Messwert bei 38,3 Grad Celsius“, so DWD-Sprecher Frank Kahl.

Die Rekord-Temperaturen in Braunschweig. Foto: Jürgen Runo

Es handele sich dabei um Rohdaten, so Kahl, die noch einer Prüfung bedürfen. „Dass es Abweichungen bei den Messwerten gibt, ist jedoch äußerst selten. Die Mess-Station in Braunschweig verfügt zudem über einen zweiten Sensor und ist ausfallsicher.“

Rekordwert könnte höher liegen

Wie der DWD-Sprecher sagte, stehe am Donnerstag fest, ob die Messwerte plausibel sind. „Es ist außerdem möglich, dass es am Frühabend noch wärmer wurde. Es könnte sein, dass sich der Rekord-Wert weiter nach oben verschiebt.“ Aber auch das werde erst am Donnerstag feststehen.

Mit weiteren Hitzetagen ist vorerst nicht zu rechnen. Wie Kahl sagte, werde maritime Luft aus Westen nun das Wetter bestimmen. Mit einer deutlichen Abkühlung sei zu rechnen.

