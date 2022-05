Real-Markt in Braunschweig: Übernahme zum 1. Juli bestätigt

Braunschweig. Unter dem Namen „mein real“ wird es definitiv weitergehen – wie auch an 63 anderen Standorten bundesweit. Das Unternehmen kündigt Investitionen an.

Die Zukunft des zurzeit geschlossenen Real-Marktes an der Berliner Straße in Gliesmarode ist offensichtlich wirklich gesichert. Per Pressemitteilung kündigt das Unternehmen jetzt an: „real Braunschweig bleibt…“ Das SB-Warenhaus werde unter dem Namen „mein real“ weitergeführt.

Der Markt gehört damit – wie schon Anfang dieses Jahres angekündigt – zu bundesweit 64 Standorten, die nun nach der Zerschlagung der Supermarktkette von der Unternehmerfamilie Tischendorf und einem Team von Real-Managern weitergeführt werden. Ab dem 1. Juli soll es unter der neuen Führung definitiv losgehen. In unserer Region betrifft das auch Real-Märkte in Wolfsburg, Helmstedt und Salzgitter.

Wird tatsächlich schon am 1. Juli eröffnet?

Ein Fragezeichen gibt es allerdings noch: Aus der Pressemitteilung geht nicht eindeutig hervor, ob der Markt an der Berliner Straße tatsächlich schon am 1. Juli wieder eröffnet werden soll. Der Sanierungs- und Modernisierungsbedarf ist sehr hoch. Schon lange musste zum Beispiel das Dach mit vielen Trägern im Marktbereich abgestützt werden. Bauarbeiten im Markt oder auf dem abgesperrten Gelände sind seit der Schließung Ende Januar nicht wahrnehmbar.

Auf eine Nachfrage und die Bitte zur Konkretisierung antwortete das Unternehmen bislang noch nicht. Mitte April hatte ein Real-Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt: „Die Umbau- und Sanierungsarbeiten laufen bereits. Da es sich aber um sehr umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen handelt, müssen diese immer auch mit dem Eigentümer sowie der Stadt besprochen und geplant werden.“

Unternehmen will in den nächsten drei Jahren in die Modernisierung investieren

In der aktuellen Pressemitteilung – die mit gleichlautendem Inhalt auch für alle anderen „geretteten“ Märkte verschickt wurde – kündigt die Braunschweiger Geschäftsleiterin Tanja Sander umfangreiche Investitionen in die Modernisierung des Standortes in den nächsten drei Jahren an. Außerdem soll die Produktpalette erweitert werden, insbesondere bei Obst und Gemüse, frischen Backwaren, Fleisch, Wurst, Käse, Milch, Molkereiprodukten und Bio-Produkten. „Dazu werden wir die bereits seit vielen Jahren bestehenden Kooperationen mit unseren lokalen und regionalen Lieferanten noch weiter intensivieren“, so Sander.

Das Sortiment umfasse rund 60.000 Artikel. Damit biete „Real“ in der Region das größte Lebensmittel- und Nonfoodsortiment unter einem Dach, heißt es in der Pressemitteilung. „Ab Juli profitieren wir auch von dem großen Produktangebot der Rewe-Group“, kündigt Sander an. Und: Die Partnerschaft mit dem Bonusprogramm Payback werde fortgesetzt, der 0,00%-real-Finanzkauf werde beibehalten.

Der Real-Markt in Braunschweig soll künftig montags bis samstags von 8 bis 21 Uhr geöffnet sein.

Die anderen beiden früheren Real-Märkte in Braunschweig werden inzwischen von Globus (Otto-von-Guericke-Straße) und Kaufland (Hamburger Straße) geführt.

