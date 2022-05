Wegen Brückenbauarbeiten: A39 wird zeitweise voll gesperrt

Braunschweig. Die A39 wird im Mai zwischen BS-Rautheim und BS-Rüningen-Nord in beide Richtungen für jeweils eine Woche gesperrt. So wird der Verkehr umgeleitet.

Die Autobahn 39 wird in den Nächten zwischen Montag, 9. Mai, und Samstag, 21. Mai, in beide Richtungen jeweils eine Woche voll gesperrt. Grund dafür sind laut Mitteilung die laufenden Brückenarbeiten.

Das Traggerüst unterhalb der Brücke wird ausgebaut und es werden Reparatur- und Wartungsarbeiten an den Behelfsbrücken durchgeführt. Aus diesem Grund muss die A39 zwischen den Anschlussstellen BS-Rautheim und BS-Rüningen-Nord jeweils eine Woche in jeweils eine Fahrtrichtung voll gesperrt werden. Die Vollsperrung der einzelnen Fahrtrichtungen erfolgt in zwei Phasen.

Die Phasen der A39-Sperrung

Phase 1: Vollsperrung der A39 in Fahrtrichtung Wolfsburg aus Salzgitter/Kassel kommend zwischen dem Kreuz Braunschweig-Süd und Braunschweig-Südstadt in den Nächten von Montag, den 9. Mai, 19 Uhr bis Freitag, den 13. Mai, 5 Uhr. Zusätzlich wird in den Nächten von Dienstag, den 10. Mai, 19 Uhr bis Freitag, den 13. Mai um 5 Uhr die B4 in Fahrtrichtung Braunschweig-Zentrum gesperrt.

Phase 2: Vollsperrung der A39 in Fahrtrichtung Kassel/Salzgitter aus Wolfsburg kommend zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Südstadt und Braunschweig-Rüningen-Nord sowie die Abfahrt von der A36 aus Wolfenbüttel/Harz kommend in Fahrtrichtung Kassel/Salzgitter jeweils in den Nächten von Montag, den 16. Mai, 19 Uhr bis Samstag, den 21. Mai 5 Uhr.

Aufgrund der vorbereitenden Maßnahmen für die Vollsperrungen kann es in den zwei Wochen vom 9. bis zum 21. Mai bereits ab 18 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Diese Umleitungen sind eingerichtet

Die Umleitungsstrecke für den Fernverkehr von der A39 aus Salzgitter/Kassel kommend in Fahrtrichtung Wolfsburg wird über die A391 und die A2 bis zum Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter eingerichtet.

Der Fernverkehr aus Wolfsburg/Berlin kommend wird weiträumig über die A2 und A391 umgeleitet. Beide Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die innerörtliche Umleitung erfolgt über entsprechende Hinweistafeln.

red

