Nächtliche Brandserie im Braunschweiger Bebelhof

Gleich an drei Stellen brannte es in der Nacht zu Samstag im Bebelhof. Wie die Feuerwehr mitteilt, war zunächst ein Notruf wegen eines Brandes in der Amsbergstraße eingegangen. Daraufhin wurden ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, die Ortsfeuerwehr Melverode und ein Rettungswagen alarmiert.

„Vor Ort stellte sich heraus das es nicht nur in der Amsbergstraße, sondern auch in der Borsig- und Henschelstraße brannte“, so die Feuerwehr. Die drei Straßen befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander. Bei zwei Einsatzstellen handelte es sich um brennende Müllbehälter, an der dritten Stelle wurde eine Baustellentoilette Raub der Flammen.

Die Brandstifter sind unbekannt, die Polizei ermittelt

„Durch den schnellen und umfassenden Einsatz von mehreren Löschfahrzeugen konnten die brennenden Behältnisse durch jeweils einen Trupp unter schweren Atemschutz sowie einem C-Rohr abgelöscht werden“, heißt es seitens der Feuerwehr. „Die Ausbreitung auf die angrenzenden Gebäude konnte erfolgreich verhindert werden.“

Der Einsatz war nach einer Stunde beendet. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de