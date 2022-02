Mann fährt gestohlenes Wohnmobil – Polizei schnappt ihn auf A2

Auf der A2 hat die Autobahnpolizei einen Mann festgenommen, der in einem gestohlenen Wohnmobil unterwegs in Richtung Berlin war. Das teilt die Polizei mit. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen.

In der Nacht zu Donnerstag kontrollierten Beamte der Braunschweiger Autobahnpolizei gegen 3 Uhr nachts ein Citroën-Wohnmobil auf der A2. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug kurz zuvor in Bad Oeynhausen entwendet worden war.

Der Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei von Kraftfahrzeugen gegen den Mann ein

Zwei Männer gehen Kunden in Supermarkt aggressiv an – Polizei verhaftet einen

Die Braunschweiger Polizei hat einen Mann festgenommen, der gemeinsam mit einer anderen Person in einem Supermarkt Kunden anging um Geld zu bekommen. Am Mittwochabend gegen 19 Uhr musste die Polizei in einen Braunschweiger Supermarkt am Wendenring ausrücken. Dort bettelten zwei Personen offenbar aggressiv Kunden an, um an Geld oder ähnliches zu kommen.

Die Polizei erschien vor Ort, um die Situation zu beruhigen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den einen Mann ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde direkt festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Andere erhielt einen Platzverweis.

