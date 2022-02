Wohnmobildieb flüchtet auf der A2 in Helmstedt vor Polizei

Eine Verfolgungsfahrt mit einem gestohlenen Wohnmobil hat sich in der Nacht zu Donnerstag in der Region ereignet. Braunschweiger Polizeibeamte wollten das Fahrzeug auf der Autobahn 2 laut Mitteilung gegen 1.30 Uhr kontrollieren. Doch der 25-jährige Fahrer flüchtete. Er fuhr zunächst langsamer, beschleunigte dann aber. Er verließ sofort die Autobahn an der Anschlussstelle Helmstedt-West und flüchtete über die Bundesstraße 244 in Richtung Helmstedt.

Mann stoppte das Fahrzeug in Industriegebiet – Polizei nimmt ihn fest

In einem nahen Industriegebiet stoppte der Mann das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß weiter. Nach wenigen Hundert Metern konnten die Polizeibeamten ihn einholen und festnehmen. Es stellte sich heraus, dass das Wohnmobil kurz zuvor in Gifhorn gestohlen wurde. Der Tatverdächtige wurde ins Polizeigewahrsam gebracht.

red

