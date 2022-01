Stromverteiler brennt – Einsatzkräfte in der Weststadt im Einsatz

Unglück in Braunschweig

Die Braunschweiger Feuerwehr war am Sonntagabend in der Weserstraße im Einsatz, um dort ein Feuer zu löschen.

Braunschweig. Die Feuerwehr rückte am Sonntagabend in die Weststadt aus. In der Weserstraße kam es zum Unglück. Die Kräfte löschten den Brand schnell.