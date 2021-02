Audimax der TU Braunschweig – Sanierung ist abgeschlossen

Energetisch und brandschutztechnisch wurde das Audimax-Hörsaalgebäude der TU Braunschweig mit den beiden größten Hörsälen der Universität an die heutigen Anforderungen angepasst, heißt es in einer Mitteilung der TU. Aber auch die Aufenthaltsqualität für die Studierenden sei verbessert worden.

Wichtig war der Erhalt der historischen Bausubstanz

„Der Fokus der Sanierung lag auf dem größtmöglichen Erhalt der historischen Bausubstanz sowie der Wahrung des architektonischen Konzeptes unter Berücksichtigung der Funktionalität. So ist der Charme des Gebäudes erhalten und das Audimax sich optisch treu geblieben“, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Audimax, 1960 fertiggestellt, ist Teil des vom Architekten und Hochschullehrer Professor Friedrich Wilhelm Kraemer erbauten Forumsensembles. Dazu gehören außerdem das Forumsgebäude und die Universitätsbibliothek. Alle Bauten repräsentieren die Braunschweiger Schule, die Architekturlehre der damaligen Technischen Hochschule Braunschweig in den Jahrzehnten der Nachkriegszeit.

Die Glasfassade war eine große Herausforderung

Die Sanierung der Glasfassade stellte eine große Herausforderung dar. Sie ist vor über 60 Jahren so komplex konzipiert worden, dass sie erhalten und für die Anforderungen der heutigen Zeit optimiert werden konnte. Für die Sanierung wurde sie demontiert, gereinigt und außen mit Isolierglas und innen mit Sicherheitsglas versehen. Die Form und Funktion des größten Hörsaals der Carlo-Wilhelmina sind gleich geblieben, ebenso die Farbgebung, die ebenfalls unter Denkmalschutz steht. Das Gestühl wurde erneuert.

Auch eine Cafeteria wird es wieder im Foyer geben. Die Planungen dazu laufen derzeit. Das Gebäude und die Hörsäle sind zudem jetzt barrierefrei erreichbar. Durch den leichteren Ausbau der vorderen Stuhlreihen kann der Hörsaal unter anderem wieder vom Uniorchester als Konzertsaal genutzt werden.

Hier geht es zum virtuellen Rundgang zur Eröffnung

Das Audimax wurde mit einem virtuellen Rundgang mit Grußworten eröffnet. Das Video ist unter https://youtu.be/0-cTSwpR92c abrufbar.

