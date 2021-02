In vielen Nebenstraßen – hier die Marienstraße im Östlichen Ringgebiet – war ein Durchkommen nur schwer möglich.

Braunschweig. Um die Schneemengen zu bewältigen, setzt Alba weitere externe Dienstleister ein. Wichtig: Schnee wird nicht entfernt, sondern an den Rand geschoben.

Braunschweig: Ab Dienstag soll in Nebenstraßen geräumt werden

Schnee wohin man schaut, auch auf allen Straßen. Die Stadtverwaltung teilt am Montag mit, dass Alba, die Stadt selbst und auch externe Winterdienstleister fast rund um die Uhr damit beschäftigt seien, die Schneemengen zu bewältigen – innerhalb von 36 Stunden sind bis zu 30 Zentimeter gefallen. „Dabei hat es erste Priorität, die Befahrbarkeit des rund 240 Kilometer langen Netzes der Hauptstraßen zu gewährleisten, damit insbesondere Rettungsdienste ihre Ziele erreichen.“

Alba räumt der Stadt zufolge seit der Nacht auf Sonntag durchgängig auf den Hauptverkehrsstraßen (Priorität 1) den Schnee. Erst seit Montag, nachdem die Hauptstraßen nach mehreren Räumdurchgängen nur noch eine relativ dünne Schneedecke aufwiesen, könne Feuchtsalz erfolgversprechend eingesetzt werden.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Winterdienst in Nebenstraßen

Am Dienstagvormittag soll, wenn nicht mehr viel Schnee fällt, voraussichtlich mit dem Winterdienst in der Priorität 2 (Wohnsammelstraßen) begonnen werden. Aufgrund der großen Schneemengen könne auch dort zunächst nur geräumt und kein Salz ausgebracht werden. „Der Schnee wird zum Fahrbahnrand geschoben, da keine anderen Flächen zur Verfügung stehen“, erläutert die Stadtverwaltung. „Dadurch können geparkte PKW, Grundstücksein- und -ausfahrten, Gehwege und Radwege von geräumtem Schnee bedeckt oder blockiert werden.“ Dies sei nicht zu vermeiden. Der beiseite geschobene Schnee werde von Alba nicht entfernt, weil sonst kein effektiver Fahrbahnwinterdienst möglich wäre.

In Nebenstraßen besteht seitens der Stadt keine Räumpflicht. Alba werde ab Dienstag externe Dienstleister einsetzen, um in möglichst vielen Nebenstraßen zumindest die Höhe der Schneedecke auf der Fahrbahn zu reduzieren. „Es wird um Verständnis gebeten, dass die Dienstleister nicht sofort in jeder Nebenstraße tätig werden können“, so die Stadt. „Eine Abfuhr der Schneemassen ist logistisch nicht möglich.“

Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, Fahrzeuge so dicht wie möglich am Straßenrand zu parken. Sonst haben große Fahrzeuge wie Feuerwehr und Müllabfuhr, aber auch die Räumdienste selbst kaum eine Chance, in die Straßen zu gelangen.

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Häuslebauer bei der Arbeit: Hagen (links) und Thore setzen Stein auf Stein. Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Beim Blick auf diesen Strandkorb in der Heinrichstraße kommen doch glatt sommerliche Gefühle auf... Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Beim Blick auf diesen Strandkorb in der Heinrichstraße kommen doch glatt sommerliche Gefühle auf... Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Der Nachschub in der Bäckerei Mechau (Dürerstraße) ist gesichert. Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Ostern ist nicht mehr weit – entdeckt in der Heinrichstraße. Foto: Peter Sierigk



Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Manchmal kommt’s aber auch wirklich dicke! Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Fahrradtour gefällig? Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Schneeschuhe sind dieser Tage die Lösung! Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Alle für einen: gemeinsames Anschieben an der Paulikirche. Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Alle für einen: gemeinsames Anschieben an der Paulikirche. Foto: Peter Sierigk



Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Ein Herz für Schnee! Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Für den Rettungsdienst gibt’s keine Pause. Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Alle für einen: gemeinsames Anschieben an der Paulikirche. Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Schneeautos an der Kreuzung Altewiekring/Jasperallee. Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Gut gesichert – zumindest von vorne. Foto: Peter Sierigk



Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Die Schneeschippe ist jetzt das Mittel der Wahl: ein freundlicher Helfer an der Husarenstraße / Ecke Altewiekring. Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Auch die Feuerwehr musste zu mehreren Einsätzen raus. Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Eine Winterwanderung in der Marienstraße. Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Im Schnee geparkt – bis zur nächsten Tour. Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Entweder oder – gesehen am Altewiekring. Foto: Peter Sierigk



Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Radfahren – echt sportlich. Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Auch auf den Hauptstraßen – hier der Altewiekring – bleibt der Schnee liegen. Es kommt einfach zu viel auf einmal. Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Mit dem Laubbläser gegen den Schnee. Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Grafischer Durchblick in der Kastanienallee. Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Dieses Schneeidyll zwischen Marienstraße und Kastanienallee lädt zu Biergarten-Träumereien ein. Foto: Peter Sierigk



Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Kunstvolle Schneeformationen waren überall zu sehen, so wie hier in der Grünewaldstraße am Stadtpark. Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Sportliches Anschieben in der Marienstraße – alle packen an. Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Kunstvolle Schneeformationen waren überall zu sehen, so wie hier in der Grünewaldstraße am Stadtpark. Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Man beachte die Beinarbeit! Foto: Peter Sierigk

Schneezeit in Braunschweig – Freude und Mühe Hey, eine Schlittenpartie ist das Größte, so wie hier an der Herzogin-Elisabeth-Straße. Foto: Peter Sierigk

Radwege und Gehwege

Radwege werden ausschließlich geräumt, nicht gestreut. In den nächsten Tagen werde Alba versuchen, die Nutzbarkeit derjenigen Radwege, auf denen in der Regel Winterdienst erfolgt, wieder vollständig herzustellen.

Für den Winterdienst auf Gehwegen sind die jeweiligen Anlieger zuständig, betont die Stadtverwaltung: „Gehwege müssen dabei in einer Breite von 1,20 Metern von Schnee befreit und abstumpfend bestreut werden, bei anhaltenden Schneefällen auch mehrfach. Dies gilt auch, wenn Gehwege durch den Fahrbahnwinterdienst wieder mit Schnee bedeckt werden. Die Stadt wird in den nächsten Tagen die Einhaltung der Winterdienstpflichten der Anlieger durch Kontrollen überprüfen.“

red