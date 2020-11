Braunschweig: Teslas laden nur im Schneckentempo

Eigentlich können Nutzer von Elektro-Autos über Braunschweig nicht klagen. An gleich 33 Stromtankstellen im Stadtgebiet können sie nachladen. Vielfach sogar per Schnellladung. Es sei denn, man ist mit einem Tesla unterwegs. Dann schmilzt Braunschweigs Ladenetz auf ganze zwei Schnellladestellen zusammen.

Vor zwei Jahren war das noch viel schlimmer. Denn die Fahrzeuge des amerikanischen Elektro-Auto-Pioniers vertrugen sich nicht mit dem üblichen Schnelllade-Standard CCS. Doch die Amerikaner besserten nach. Im Prinzip, sagen Braunschweiger Tesla-Fahrer, müsste alles klappen. Doch nun sperren sich viele der Braunschweiger Ladesäulen.

Es geht um die Ladesäulen, die Braunschweig vor fünf Jahren im Zuge des Bundesprogramms „Schaufenster Elektromobiliät“ geschenkt bekam. 17 dieser Ladestationen zur Förderung der Elektromobilität stehen an verkehrsgünstigen Punkten im Stadtgebiet. Sie bilden bis heute das Rückgrat der Braunschweiger Lade-Infrastruktur.

So richtig beliebt waren die Ladesäulen bei Stadt Braunschweig und Betreiber BS-Energy allerdings nie. Denn die Ladesäulen des spanischen Herstellers Circontrol hatten keine Musterzulassung und es fehlt die Eichfähigkeit. Was heißt: Notgedrungen muss der Ladestrom verschenkt werden. Das tut keiner Bilanz gut.

E-Autofahrer sehen das natürlich anders. Zumal sie während des Ladens vielfach auch noch einige Stunden unweit der Fußgängerzone kostenlos parken können. Doch vielen geht es nicht um die Kosten, sondern um Geschwindigkeit: „Er ist wirklich bitter, wenn selbst ein VW-Versuchsfahrzeug nebenan mit voller Leistung lädt, der Tesla jedoch nur mit einem Viertel dessen. Dabei könnte er genauso schnell laden.“ Aus angedachten 40 Minuten Ladezeit, die sich mit schnellen Besorgungen in der Innenstadt verbringen ließen, werden dann quälende drei Stunden Wartezeit.

Zwei Schnell-Ladestellen laden alle Marken

Der Verdacht, mit Bedacht würde die Volkswagen-Konkurrenz in der Region ausgebremst, hat keine Grundlage. „Die Volkswagen-Tankstellen in Wolfsburg laden Teslas mit voller Leistung. Ebenso die Säulen von VW-Financial-Services in der Schmalbachstraße.“ Der zweite Schnelllade-Standort Braunschweigs, der tadellos mit allen Marken funktioniert, befindet sich auf dem Markthallen-Gelände an der Otto-von-Guericke-Straße.

Was tun? Die Tesla-Fahrer befinden sich in einem komplizierten Beziehungsgeflecht. BS-Energy ist nur der Betreiber, aber nicht der Besitzer der Problem-Ladesäulen. Das ist die Stadt Braunschweig. Die allerdings nicht in der Pflicht steht, Elektro-Ladesäulen aufzustellen. Denn das ist ganz gewiss keine städtische Aufgabe. In der Korrespondenz mit Tesla-Fahrern verweist BS-Energy darauf, dass es offenbar die Software der Ladesäulen ist, die das Schnellladen verhindert. Nachbesserungen führten jedoch nicht zum Erfolg.

Die Stadt will mehr Ladesäulen aufstellen

Ob es eine Lösung gibt, ist unklar. Der spanische Ladesäulen-Hersteller hat einen deutschen Vertriebspartner in der Nähe von Koblenz. Bei Hymes Networks wird auch auf ein Software-Problem getippt. Genauer lasse sich das Problem nicht eingrenzen. Der Unternehmenssprecher: „Wir sind erst seit dem Jahr 2017 Kooperationspartner. Zu diesem Zeitpunkt waren Ladesäulen, wie sie in Braunschweig stehen, längst nicht mehr im Lieferprogramm.“ Die Nachfolger sind natürlich eichfähig und laden Fahrzeuge aller Marken tadellos. Abhilfe müsse, wenn es überhaupt möglich sei, der Hersteller in Spanien leisten.

Grundlegende Besserung ist auf jeden Fall mittelfristig in Braunschweig zu erwarten. Bis Jahresende, so kündigte die Bauverwaltung an, soll der Auftrag vergeben werden, ein Ladestellen-Konzept zu erstellen. Das Konzept soll klären, mit welcher Zahl von Elektro-Autos im Jahr 2025 zu rechnen ist. Davon wird abgeleitet, wie hoch die Zahl zusätzlicher Ladesäulen sein müsste und wo sie im Stadtgebiet stehen sollten. Anschließend will die Stadt einen Betreiber suchen und ihm eine Konzession erteilen, das Konzept umzusetzen.

Dass es dann noch betagte Ladesäulen im Stadtgebiet gibt, an denen der Ladestrom verschenkt werden muss, damit rechnet man im Rathaus nicht.