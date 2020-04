Die Einzelhändler haben die gut vierwöchige Corona-Zwangspause vorerst hinter sich. Montag öffnen wieder die allermeisten Geschäfte – sofern sie nicht mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben.

König Kunde muss sich aber an eine „neue Normalität“ gewöhnen, wie sie Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnet hat. Der Corona-Virus soll möglichst draußen bleiben aus den Geschäften. Inhaber müssen dafür Sorge tragen, dass die seit Mitte März geltenden Abstandsregeln strikt eingehalten werden. Kunden dürfen sich nicht zu nahe kommen, um weitere Corona-Infektionen auszuschließen.

Doch noch am Wochenende gab es Fragezeichen, die noch zu klären sein werden.

Was ist mit Karstadt und Galeria Kaufhof?

In Niedersachsen gerichtlich nicht ungeklärt: Dürfen nun auch die beiden großen Kaufhäuser unserer Stadt öffnen, Karstadt und Galeria Kaufhof? Fakt ist: Sie liegen deutlich oberhalb der zulässigen Verkaufsfläche – und das spricht nach den Buchstaben des Gesetzes dagegen. Andererseits: Der angeschlagene neue Konzern Galeria Karstadt Kaufhof braucht dringend Umsätze, um die Corona-Krise glimpflich überstehen zu können.

In Berlin und Brandenburg hat der Galeria Karstadt vergeblich gegen die weitere Schließung seiner Kaufhäuser geklagt. Per Eilverfahren sollte die Wiedereröffnung der Filialen erwirkt werden. Ergebnis: Die Oberverwaltungsgerichte (OVG) in Berlin und Greifwald hielten die behördlich verfügten Warenhausschließungen für vertretbar und wiesen die Eilanträge zurück. Tenor der Urteile: Die Anordnungen seien „bei summarischer Prüfung durch das Infektionsschutzgesetz gedeckt und mit dem Grundgesetz vereinbar“, so das OVG Berlin-Brandenburg. „Warenhäuser müssten nicht gleich behandelt werden wie Einzelhandelsgeschäfte, die der Grundversorgung der Bevölkerung dienen und deshalb von der Schließung ausgenommen sind“, so das Gericht.

Was ist mit den Schloss-Arkaden?

Dort dürfen laut Einzelhandelsverband Harz-Heide die allermeisten der 150 Shops am Montag wieder öffnen. Ausgenommen sind – wegen der Größe der Verkaufsflächen – nur Saturn im Basement sowie mehrere gastronomische Geschäfte. Das bestätigte am Freitag Mark Alexander Krack, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes, unter Berufung auf entsprechende Informationen der Landesregierung. Allerdings käme auf die Geschäfte bzw. den Center-Betreiber ECE einiges an Hygieneauflagen zu. „Sie müssen Sorge tragen, dass die von Kunden genutzten Verkehrsflächen in den Läden und im Center selbst unter Hygienegesichtspunkten einwandfrei sind.“

In Hessen ist man, was die Center-Reglementierungen betrifft, übrigens schon weiter. In der am Freitag veröffentlichten Verordnung des Landes ist festgehalten, dass sich nur e i n Kunde auf 20 Quadratmetern aufhalten darf. Der Mindestabstand von eineinhalb Metern muss eingehalten werden, Spielbereiche für Kinder müssen gesperrt sein. Die Betreiber sollen darauf hinwirken, dass die Kunden eine „Mund-Nasen-Bedeckung“ tragen.

Kunden werden gezählt

In den Schloss-Arkaden ist Center-Betreiber ECE vorbereitet auf die neue Situation. „Wir starten langsam und vorsichtig und unter Beachtung der von der Landesregierung erlassenen Auflagen“, erklärte Center-Managerin Katrin Brangs unserer Zeitung. Man sei vorbereitet, insbesondere was die Regeln zu Hygiene und Abstandshaltung angeht. Und das solle so funktionieren: Über Frequenzzählanlagen sollen die Besucherströme gemessen und optimal gesteuert werden.

Was ist mit Media Markt?

Der Elektro-Markt bleibt – ebenso wie Saturn – vorerst geschlossen. Sie nehmen am Montag nicht teil am Neustart des Einzelhandels, doch das muss laut Einzelhandelsverband Harz-Heide kein Dauerzustand sein. „Es gibt Aussagen, dass eine Teilöffnung möglich sein wird, sofern die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter reduziert wird“, sagt Geschäftsführer Mark Alexander Krack.

Was ist mit Graff, Woolworth & Co?

Sie haben wieder geöffnet. Das kündigt beispielsweise Woolworth auf seiner Homepage an. Auch bei Graff kann es wieder losgehen, wenngleich sich König Kunde an neue Spielregeln gewöhnen muss, was das Herumstöbern in den drei Etagen (rund 2.000 Meter Verkaufsfläche) betrifft. Geschäftsführer Joachim Wrensch ist erleichtert, dass Buchhandlungen nun nicht mehr auf der Corona-Liste stehen. „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder da sind für unserer Kunden.“