CDU will Alkoholverbot an Himmelfahrt

Die CDU-Fraktion bereitet einen Antrag vor, damit der Rat der Stadt ein Alkoholverbot am Himmelfahrtstag für den Prinzenpark und den Heidbergpark beschließt. Bereits Ende des Monats soll entschieden werden. Auslöser sind die Krawalle am Himmelfahrtstag im Prinzenpark. Nur ein großer Polizeieinsatz sorgte dafür, dass vom Alkohol enthemmte Randalierer den Park verließen. Das solle Konsequenzen haben, so CDU-Fraktionsvorsitzender Thorsten...