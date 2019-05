Alkoholisierte Einbrecher hat die Braunschweiger Polizei in der Nacht zu Freitag erwischt.

Braunschweig. Eine Mutprobe hat fünf junge Männer in Braunschweig nach ihrer Vatertags-Feier dazu veranlasst, in eine Schule einzubrechen.

Fünf Männer steigen in Braunschweig in Schulgebäude ein

Nachdem sie die Vatertags-Feierlichkeiten beendet hatten, sind mehrere junge Männer in eine Schule eingebrochen, so dass ihr Abend schließlich bei der Polizei endete. Die fünf jungen Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren waren laut einer Mitteilung der Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu Fuß auf der Kastanienallee unterwegs, nachdem sie schon einige Zeit zusammen gefeiert hatten. Als sie ein offenes Kellerfenster einer Berufsschule entdeckt hatten, überkam sie der Reiz des Verbotenen und sie verschafften sich Zutritt zu dem umzäunten Gebäude.

Die Polizisten trafen die fünf Personen im Schulgebäude in unterschiedlichen Räumen an und nahmen sie vorerst fest. Die Männer seien leicht bis mäßig alkoholisiert gewesen. Da aus dem Schulgebäude ein Stift gestohlen wurde, fertigte die Polizei eine Strafanzeige wegen Einbruchsdiebstahl.