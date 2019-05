Böllerwürfe vor Cottbus-Mannschaftshotel in Braunschweig

Ein Mann zündet einen Knallkörper an. Vor dem Mannschaftshotel von Energie Cottbus hat es in der Nacht Böllerlärm gegeben, mutmaßlich, um die Ruhe der Spieler vor dem entscheidenden Abstiegsduell gegen Eintracht Braunschweig zu stören.

Mit einer zweifelhaften Aktion haben mutmaßliche Anhänger von Eintracht Braunschweig vor dem Spiel gegen Cottbus versucht, die Chancen für die Eintracht zu steigern. Mitten in der Nacht kam es vor dem Hotel der Gäste zu Böllerwürfen. Der Lagedienst der Polizei bestätigt den Vorfall. Festnahmen gab es laut Polizei keine.

Bereits am Freitag hatten Eintracht-Anhänger in der Facebookgruppe „Eintracht Spektrum“ ein Bild des Mannschaftsbusses gepostet. Aufrufe zum Böllern finden finden sich in den Kommentaren, hier gibt es allerdings auch Kritik an der Aktion.



Die Aktion kam offenbar an, wie eine Reaktion der Cottbusser auf Twitter zeigt.

Danke @Polizei_BS, dass ihr trotz zahlreicher Hinweise um 3:16Uhr nicht vor Ort wart, als Silvester am 18. Mai an unserem Mannschaftshotel gefeiert wurde und Unbekannte in Seelenruhe böllerten. Hauptsache fleißig twittern. Aber davon lassen #WIR uns nicht beirren. #Jetzterstrecht — FC Energie Cottbus (@Nur_Energie) May 18, 2019

Eintracht Braunschweig und Energie Cottbus treffen am heutigen Samstag um 13.30 Uhr in Braunschweig aufeinander. Beide Mannschaften kämpfen gegen den Abstieg aus der 3. Liga . eng