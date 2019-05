Klinikum wird Uni-Standort: Medizinstudenten lernen am Bett

Braunschweig. Mit mehr Studienplätzen will das Land dem Ärztemangel begegnen. Ab 2021 können in Braunschweig Medizinstudenten den klinischen Part absolvieren.

Fest steht schon: Wenn 2021 die ersten 60 Medizinstudenten kommen, wird das Braunschweiger Klinikum mit einem „ganz neuen Ausbildungsansatz“ locken, wie der Ärztliche Direktor Dr. Thomas Bartkiewicz verspricht.

Die angehenden Ärzte können die Behandlung eines Patienten von der Hausarztpraxis bis zum Krankenhaus begleiten – und so Verständnis für die Verzahnung des ambulanten und stationären Sektors gewinnen. „So erleben sie zum Beispiel, wie der Arztbrief aus der Klinik beim weiterbehandelnden Haus- oder Facharzt gelesen wird, und auf welche Informationen es jeweils ankommt“, erläutert Bartkiewicz das Konzept, das gemeinsam mit niedergelassenen Ärzten umgesetzt werden soll. „Bisher haben Medizinstudenten mit dem ambulanten Bereich wenig zu tun.“

Seit zwei Jahren bereitet sich das Städtische Klinikum darauf vor, auch ein Haus der Lehre zu werden. Hintergrund ist der eklatante Ärztemangel. Die niedersächsische Landesregierung will in den nächsten Jahren daher rund 200 zusätzliche Studienplätze in der Humanmedizin einrichten.

Das Braunschweiger Klinikum wird mit dem „Klinischen Campus Braunschweig“ zur Außenstelle der Universitätsmedizin Göttingen. Dort gab es bislang neben den Vollstudienplätzen auch 60 Teilstudienplätze: Nach ihrem zweijährigen vorklinischen Studium mussten sich diese Studenten an anderen Universitäten bewerben, um ihr Medizinstudium beenden zu können. Viele wanderten in andere Bundesländer oder gar ins Ausland ab.

Mit Gründung des Braunschweiger Campus sollen diese Studenten in Niedersachsen gehalten werden. Dazu wandelt das Land die 60 Teilzeit- in Vollzeitplätze um.

Da die Kapazitäten in Göttingen jedoch ausgereizt seien, erläutert Bartkiewicz, „ist man auf uns zugekommen“. 60 Studenten werden pro Jahr in Braunschweig antreten, um ihr Studium mit der sechs Semester dauernden „Ausbildung am Bett“ zu komplettieren. Dieser klinische Teil folgt auf das vorklinische Studium, das sie vorab in Göttingen absolvieren.

Für Bartkiewicz verbindet sich sich damit die Hoffnung, dass Mediziner nach Abschluss ihres Studiums in Braunschweig und der Region bleiben. „Wir merken: Medizinstudenten verorten sich stärker dort, wo sie auch studiert haben.“ Das Braunschweiger Großkrankenhaus könne, wenn es um die anschließende Facharztausbildung geht, mit dem gesamten Fächerspektrum punkten.

Der geplante Campus diene der Zukunftssicherung. Zwar sei das Klinikum ein attraktiver Arbeitgeber, dennoch sind Bewerber auf freie Arztstellen rar. „Wir brauchen länger als früher, um eine Stelle zu besetzen.“

Aktuell gilt es, die Voraussetzungen für die Campusgründung zu schaffen. Im Aufbau der Strukturen will das Klinikum mit der Universitätsklinik in Göttingen gleichziehen.

Die Kosten trägt Wissenschaftsministerium. Zehn Millionen Euro jährlich sind laut Bartkiewicz für die Studienplätze in Braunschweig veranschlagt. „Wir werden unseren kommunalen Auftrag der Patientenversorgung nicht durch die Lehre schwächen.“. Aus dem Haushalt des Krankenhauses fließe kein Euro in Lehre und Forschung.

Anders als ursprünglich geplant wird es keinen Campus-Neubau auf dem jetzigen Klinikum-Parkplatz an der Salzdahlumer Straße geben. Vielmehr soll ein leerstehendes ehemaliges Telekom-Gebäude in der Nachbarschaft gemietet werden, um dort Hörsäle und Laborräume zum Lernen am Modell einzurichten.

Darüber hinaus rechnet Bartkiewicz mit Bedarf an mehr als 30 zusätzlichen Mitarbeitern. Das Klinikum habe außerdem ein Didaktik-Konzept erarbeitet, um Chef- und Oberärzte zu schulen.

Zur medizinischen Forschung will das Krankenhaus den Schulterschluss mit der TU und den Forschungseinrichtungen vor Ort suchen.

