So soll Braunschweig der Klimakrise begegnen

In Konstanz hat die Ortsgruppe von „Fridays for Future“ (FFF) schon Großes erreicht. Die Stadt am Bodensee hat vor wenigen Tagen als erste Kommune in Deutschland den Klimanotstand ausgerufen. In Braunschweig arbeiten die Umweltaktivisten noch daran, alle Kräfte aus Politik und Bevölkerung derart zu bündeln, dass sie gemeinsam, sofort und entschlossen Anstrengungen zum Klimaschutz leisten. Am Freitag hatten Schüler und Studenten einen...