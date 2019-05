FFF übergibt Braunschweigs OB einen Forderungskatalog

Die jugendliche Umweltbewegung Fridays for Future (FFF) in Braunschweig übergab Oberbürgermeister Ulrich Markurth am Freitag eine umfangreiche Liste mit Forderungen zum Klimaschutz in der Stadt. Die Liste hatten die Jugendlichen gemeinsam mit Scientists for Future, einer Gruppe von Wissenschaftlern der Technischen Universität, in den vergangenen Wochen ausgearbeitet. Das Stadtoberhaupt hatte die Fridays-for-Future-Bewegung ins Rathaus...