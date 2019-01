A 39: Nächtliche Sperrungen im Kreuz Braunschweig-Süd

Braunschweig. In den Nächten zwischen dem 28. Januar und dem 1. Februar ist der Parallelfahrstreifen im Kreuz Braunschweig-Süd in Fahrtrichtung Wolfsburg gesperrt.

Auf der Autobahn 39 müssen Kraftfahrer im Bereich des Kreuzes Braunschweig-Süd in der kommenden Woche mit nächtlichen Behinderungen in Fahrtrichtung Wolfsburg rechnen. Grund sind Umbauarbeiten an der technischen Ausstattung des Heidbergtunnels. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Montag in Wolfenbüttel hin.

Abfahrten in Braunschweigs Süden gesperrt

Wie die Behörde weiter mitteilte, wird in den Nächten zwischen dem 28. Januar und dem 1. Februar jeweils zwischen 19 und 5 Uhr der Parallelfahrstreifen im Kreuz Braunschweig-Süd in Fahrtrichtung Wolfsburg gesperrt. Damit können die Fahrer in dieser Fahrtrichtung nicht auf die Wolfenbütteler Straße im Kreuz Süd sowie auf die Salzdahlumer Straße in der Anschlussstelle Südstadt abfahren. Ebenso kann im Kreuz Süd von der Wolfenbütteler Straße und von der A 36 nicht in Fahrtrichtung Wolfsburg auf die A 39 aufgefahren werden. Umleitungen werden jeweils ausgeschildert.

Kameramast wird versetzt und Wechselverkehrszeichen installiert

Die Arbeiten sind unter anderem nötig, um einen 12 Meter hohen Kameramasten der Tunnelüberwachung zu versetzen. Dies geschieht im Hinblick auf den kommenden Brückenneubau im Kreuz Braunschweig-Süd, der voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte beginnen soll. Außerdem werden am Tunnel neue Wechselverkehrszeichen installiert. Witterungsbedingte Verzögerungen sind grundsätzlich möglich.