Wohnungen am Alsterplatz sind noch zu haben

Über den Baufortschritt im Baugebiet Am Alsterplatz in der Weststadt haben sich am Mittwoch Oberbürgermeister Ulrich Markurth und Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer bei einer Baustellenbesichtigung kundig gemacht. Markurths Fazit: „Hier entsteht ein lebendiges und attraktives Quartier mit einem Mix aus Eigentums-, Miet- und sozial geförderten Wohnungen und damit ein passendes Angebot für jede Alters- und Einkommensklasse und für jede...