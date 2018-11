Braunschweiger gewinnt 100.000 Euro im Lotto

Ein glückliches Händchen im Lotto hatte ein Braunschweiger am Wochenende.

Über 100.000 Euro darf sich ein Lotto-Spieler aus Braunschweig freuen. Der Mann hatte in der Zusatzlotterie Super 6 am Samstag die richtige Losnummer. Das bestätigte eine Sprecherin von Lotto Niedersachsen. Erst am Freitag hatte ein Mann aus dem Landkreis Gifhorn beim Euro-Jackpot 7,5 Millionen Euro gewonnen. Dem Gifhorner reichte eine der beiden Ziffern für den großen Wurf. Für Niedersachsen sei es ein gewinnträchtiges Wochenende gewesen. Sechs „Hochgewinne“ landeten auf Konten im Land – die anderen Gewinner kommen aus Hildesheim, Oldenburg, Delmenhorst und Ostfriesland.