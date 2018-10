Baugebiet Kälberwiese: Es geht nur schrittweise voran

Rund 500 Wohneinheiten sollen auf der ehemaligen Bezirkssportanlage an der Kälberwiese entstehen, überwiegend in Mehrfamilienhäusern. Über das Vorhaben wird schon seit etlichen Jahren diskutiert. Die Bauverwaltung ist nach wie vor dabei, einen Bebauungsplan aufzustellen. Dabei gibt es jetzt eine Neuigkeit: Das Baugebiet kann nicht in einem Zuge auf den Weg gebracht werden, sondern nur in zwei Bauabschnitten. Das hat die Stadtverwaltung...