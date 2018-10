Welche Fischarten leben im Dowesee?

Was ist drin im Dowesee im Braunschweiger Schul- und Bürgergarten? Eine Befischung soll Antworten auf die Frage geben.

Braunschweig. Unter der Leitung eines Biologen findet am Donnerstag eine professionelle Befischung im Schul- und Bürgergarten statt.

Was ist drin im Dowesee? Die Frage nach dem Fischbestand wird häufig von Schülern und weiteren Besuchern des Schul- und Bürgergartens am Dowesee gestellt. Um dies zu klären, haben der Fachbereich Stadtgrün und Sport der Stadt Braunschweig und das auf dem dortigen Gelände ansässige Regionale Umweltbildungszentrum eine öffentliche Befischung veranlasst.

Unter Leitung des Biologen Ingo Brümmer von der AG Fischökologie Braunschweig wird am Donnerstag, 25. Oktober, von etwa 9 bis gegen 15 Uhr eine, wie es in einer Mitteilung heißt, professionelle und sachgerechte Befischung in einer Kombination von zwei Methoden stattfinden. Entlang der Uferlinie wird es demnach eine Elektrobefischung geben, im Freiwasser wird eine Zugnetzbefischung stattfinden.

Tatkräftig unterstützt wird der Biologe Info Brümmer dabei auch von Schülern des Leistungskurses Biologie (Klasse 12) der IGS Franzsches Feld. Die Erfassungsmethoden werden allen Interessierten erklärt, die Fischarten vorgestellt und ihre Bedeutung im Gewässer erläutert. Die Interessen der Stadt und des Regionalen Umweltbildungszentrums Dowesee sind: das dortige Ökosystem umweltpädagogisch begreifbarer zu machen (Nahrungsketten, Nahrungsnetze in Verbindung mit den durch zahlreiche Schülergruppen zu machenden Planktonuntersuchungen); die biologische Vielfalt am Dowesee diesbezüglich zu dokumentieren; vorbeugenden Artenschutz betreiben zu können und möglicherweise Handlungserfordernisse abzuleiten Der Förderverein des Schul- und Bürgergartens Dowesee unterstützt dieses Anliegen und wird für die Beteiligten ein Catering organisieren.