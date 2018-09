Trendsporterlebnis: Trampolin, Bossaball und Virtual-Reality

Bei den Trampolinshows zeigen die Profis auf dem Kohlmarkt an der sechs Meter hohen Show-Wand ihr Können: Akrobatische Figuren und Sprünge fügen sie zusammen in eine eindrucksvolle Choreografie.

Braunschweig. Am 29. und 30. September soll es in Braunschweig neue Showhöhepunkte geben. Am Sonntag ist verkaufsoffener Sonntag.

Trampolin-Shows, Spiele beim Bossaball und das Eintauchen in digitale Welten erwarten die Besucher am 29. und 30. September beim „trendsporterlebnis“ in der Braunschweiger Innenstadt. Darüber hinaus zeigen regionale Vereine ihr umfangreiches Sportangebot. Am Sonntag öffnen die Geschäfte in ganz Braunschweig zusätzlich von 13 bis 18 Uhr.

Wie das Stadtmarketing mitteilt, zeigen zweifache Deutsche Meister im Trampolinspringen auf dem Kohlmarkt Kombinationen aus akrobatischen Figuren und atemberaubenden Sprüngen. Bei den von Volkswagen-Financial-Services präsentierten Shows erleben Besucher die Choreografien der Profis an der sechs Meter hohen Show-Wand hautnah. Wer sich in der aktuellen Trendsportart selbst ausprobieren möchte, kann sich am Quadro-Highjump versuchen: Gut gesichert springen Gäste bis zu neun Meter in die Höhe.

Ebenfalls hoch hinaus, aber nur virtuell, geht es beispielsweise bei einem freien Flug über eine Stadt. Möglich sind die sportlichen Ausflüge in die digitale Welt bei der VirtuaLounge auf dem Kohlmarkt. Sie bieten verschiedene Virtual-Reality-Spiele an.

Ebenfalls zum ersten Mal in der Löwenstadt vertreten ist Bossaball: Die Sportart vereint Volleyball und Fußball mit dem Trampolinsport. In täglichen Shows, präsentiert von der PSD Bank Braunschweig, zeigen internationale Profis auf dem Platz der Deutschen Einheit vollen Körpereinsatz: Auf dem 300 Quadratmeter großen Luftkissen-Spielfeld befördern sie mit Händen, Füßen oder dem Kopf den Ball gekonnt in das gegnerische Feld. Spannend wird es, wenn das Volleyball-Team vom Universitätssportclub Braunschweig (USC) an beiden Tagen gegen die Bossaball-Profis antritt.

Auch die restliche Innenstadt ist dem Stadtmarketing zufolge an diesem Wochenende in Bewegung. Innenstadtbesucher haben die Möglichkeit, das Vereinsangebot bei vielfältigen Sportarten kennenzulernen. Auf dem Domplatz können Kletterfans die siebeneinhalb Meter hohe Kletterwand erklimmen. Wer sich in Absprunghöhe sicherer fühlt, begibt sich an den drei Meter hohen Boulderwürfel. Unterstützt von der Baugenossenschaft Wiederaufbau helfen Mitarbeiter der Fliegerhalle und des Deutschen Alpenvereins Braunschweig bei den ersten Griffen und informieren über ihr Vereinsangebot.

Fußball-Freestyler Julian Hollands zeigt auf dem Platz der Deutschen Einheit sein Talent. Präsentiert von der PSD Bank Braunschweig und der Eintracht Braunschweig Stiftung balanciert er eindrucksvoll mit Kopf, Fuß und Schultern den Ball und gibt fußballbegeisterten Kindern Tipps für den akrobatischen Umgang mit dem Fußball.

Schnelle Dribblings und rasante Spielmanöver zeigen die Basketball-Löwen auf dem Schlossplatz. Die Profis demonstrieren Kindern und Jugendlichen am Samstag bei der „kinder+Sport Basketball Academy“ die richtige Spieltechnik beim Basketball. Sie stellen sich selbst aber auch einer besonderen Herausforderung: Am Sonntag treten sie gegen die Rollstuhlbasketballer des MTV Braunschweig an – ebenfalls im Rollstuhl.

Bei den Shows der Rhythmischen Sportgymnastik des MTV Braunschweig auf dem Platz der Deutschen Einheit zeigen die Deutschen Meisterinnen im Turnen ihre eindrucksvollen tänzerischen Darbietungen. Die Hüfte schwingen können Gäste auch beim Angebot des Braunschweiger Tanz-Sport-Club e. V., die ihr Repertoire aus Standard- und Lateinformationen zeigen. Im Straßenzug Sack sind Gäste eingeladen, den Orientalischen Tanz besser kennenzulernen. Beim Pole-Dance am Schlossplatz kommt es auf die richtige Körperspannung an der Stange an. Clogging, eine Art des Stepptanzes, bringt einmal mehr Rhythmus in die Stadt, wenn jeder Tanzschritt einen einzigartigen Klang erzeugt: Auf dem Kohlmarkt können sich Gäste darin selbst ausprobieren.

Für den richtigen Rhythmus zum sportlichen Programm sorgt an beiden Tagen das Bühnenprogramm mit Livemusik und Moderation auf dem Kohlmarkt und dem Platz der Deutschen Einheit. Am Sonntag unterhält Radio SAW auf der Bühne am Kohlmarkt die Besucherinnen und Besucher. Belohnung für die fleißigen Sportlerinnen und Sportler gibt es von den REWE Märkten Braunschweig in Form von gesunden Vitaminen: Am Samstag und Sonntag können sich Gäste auf dem Kohlmarkt, Platz der Deutschen Einheit und dem Schlossplatz an frischem Obst und Smoothies bedienen.

Parallel zum „trendsporterlebnis“ veranstaltet die Braunschweiger Weihnachtspyramide OHG die „Aktiv-Alm“ auf dem Herzoginnen-Anna-Amalia-Platz. Im Oktoberfeststil erwartet Gäste vom 29. September bis zum 3. Oktober bayrische Musik und Kulinarik. Wer aktiv werden möchte, kann sich sportlichen Herausforderungen am Kletterbaum oder Hängebalken stellen.