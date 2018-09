Beste Freibadsaison in Braunschweig seit 15 Jahren

Diesen Sommer wird so schnell niemand vergessen. Mehr als 161 000 Gäste hat die Stadtbad-GmbH in ihren drei Freibädern gezählt. Ein Top-Ergebnis, wie Pressesprecher Fabian Neubert mitteilt, vor allem nach dem kühleren und regenreicheren Sommer 2017 – damals waren es gerade mal um die 70 000 Gäste. Und obwohl es in diesem Jahr seit Mai außergewöhnlich warm und trocken war, hat es Neubert zufolge nicht für einen Rekord gereicht: Den hält nach wie vor der Sommer 2003 mit 168 000 Gästen.

Die Okercabana hat an diesem Wochenende noch geöffnet. Foto: Markus Hörster/BestPixels.de

Während das Freibad Waggum und das Raffteichbad bereits geschlossen haben, ist das Freibad Bürgerpark noch bis Sonntag geöffnet. Wie in den vergangenen Jahren wurden die Öffnungszeiten im Raffteichbad und in Waggum über die Bäderampel geregelt – je nach prognostizierter Temperatur und Sonnenscheindauer. Kritik daran hatten vor allem wieder Stammgäste des Raffteichbads geäußert. Sie wollen, dass das Bad immer uneingeschränkt öffnet. Wie Neubert mitteilt, wurde die Öffnungszeit dort in dieser Saison wegen schlechten Wetters sieben Mal verkürzt. Die Öffnungszeiten aller Freibäder seien hingegen an insgesamt 16 Tagen bis 21 Uhr verlängert worden.

Auf eine Top-Saison schauen auch Joachim Berger und Ulrich Schwanke zurück, die Betreiber der Okercabana. „Das war der beste Sommer, seit wir vor 12 Jahren angefangen haben. Und es war dadurch ein guter Ausgleich zum letzten Jahr“, sagt Schwanke. Am Sonntag öffnen sie ein letztes Mal. Doch auch am Montag und Dienstag, während des Abbaus, können Besucher noch Stand-up-Paddle-Boards ausleihen,

Veranstaltungshinweis: Hundeschwimmen

Im Raffteichbad findet am Sonntag, 16. September, von 10 bis 16 Uhr das 1. Hundeschwimmen statt. Hunde können sich austoben. Mit dabei: u.a. die Polizeihundestaffel, Rettungshunde der Johanniter und Therapiehund Nox.