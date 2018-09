SPD macht sich für Handelsweg stark

Die Zukunft des Cafés „Riptide“ im Handelsweg ist ungewiss. Die Betreiber hatten vergangene Woche per Facebook mitgeteilt, dass sie angesichts einer Mieterhöhung von fast 30 Prozent nicht mehr langfristig dort bleiben können. Sie hatten starke Kritik am Vermieter geäußert: „Es wird nichts investiert, die Bausubstanz ist teilweise marode, unsere Bitten und Hinweise werden ignoriert. Um überhaupt den Betrieb aufrecht erhalten zu können, haben wir immer wieder selbst in die Tasche gegriffen.“ Der Vermieter hat bislang nicht auf Anfragen unserer Zeitung reagiert.

Reagiert hat jetzt allerdings die SPD-Fraktion im Rat: In einer Anfrage an die Stadtverwaltung unterbreitet sie Vorschläge, um die Passage zwischen Gördelinger Straße und Breiter Straße zukunftsfest zu machen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Zugleich stellen wir uns damit auch hinter die dort teilweise seit Jahrzehnten ansässigen Gastronomen und Ladenbesitzer“, so Christoph Bratmann, Fraktionsvorsitzender. „Berichte über geplante und offenbar bereits vollzogene Mietsteigerungen von bis zu 30 Prozent können an der Politik nicht spurlos vorbeigehen.“

Chris Rank (links) und André Giesler betreiben das „Riptide“ in Braunschweig. Es ist Café und Plattenladen in einem. Foto: Merle Jansen

Die Verwaltung soll nun ihm zufolge prüfen, wie sich die rechtlichen Grundlagen darstellen und ob solche Steigerungen vertretbar sind. „Niemand kann ein Interesse daran haben, wenn dieses kleine, aber umso bedeutendere Stück Braunschweiger Kultur- und Kneipenszene ausstirbt, weil es in eine finanzielle in Schieflage gerät. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, wäre dies nur schwer nachvollziehbar.“

Die Fraktion regt auch an, neue Werbe- und Marketingstrategien zur Unterstützung des Weges zu entwerfen: „Da der Handelsweg insbesondere für Auswärtige nicht leicht zu finden ist, sollten wir beispielsweise die derzeitige Beschilderung prüfen und bei Bedarf verbessern. Auch wäre es denkbar, dem Weg durch besondere Aktionen oder Feste mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen“, erklärt Annegret Ihbe, wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion. Dabei könnte ihr zufolge auch eine grundsätzliche kultur- und städtebauliche Einordnung des Handelswegs durch die Verwaltung hilfreich sein, heißt es in der Pressemitteilung.