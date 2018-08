Handelsweg feiert morgen ein Sommerfest

Sommerfest im Handelsweg, in der ältesten Passage der Stadt, die früher mal „Sedan-Bazar“ hieß und 1872 eröffnet wurde. In Erinnerung an die siegreiche Schlacht bei Sedan 1870. Ein im gotischen Stil geprägtes Kleinod, abseits des Einkaufstrubels in der Innenstadt, das entdeckt werden will....