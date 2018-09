Café Riptide in Not: Die Betreiber bitten um Solidarität

Die Gerüchteküche gärte schon lange, doch bislang wollten sich die Betreiber des Riptide im Handelsweg noch nicht öffentlich äußern. Jetzt machen sie aber mit einem Facebook-Post auf ihre Lage aufmerksam: „Wir wollen uns an dieser Stelle mal persönlich zu den Gerüchten und Geschehnissen der vergangenen Monate äußern. Das Wichtigste vorweg: Das Riptide wird NICHT schließen. Noch nicht.“

Chris Rank und André Giesler schreiben, dass sie in den vergangenen Monaten viel hätten durchmachen und erdulden müssen. „Unsere Nerven liegen blank, wir beide sind gesundheitlich angeschlagen, zu viele schlaflose Nächte, zu viele Sorgen und Ängste um unsere Zukunft, unsere Existenz, um unser Personal und wie Andre künftig seine Kinder ernähren soll.“

Seit elf Jahren betreiben sie das Riptide – es ist Café und Vinyl-Fachhandel zugleich. Zum zehnjährigen Jubiläum sagten sie im vergangenen Jahr: „Wir wollten einen Ort schaffen, den es so nicht gab in Braunschweig, einen Ort, den wir selbst vermisst haben. Wir wollten unsere Leidenschaft, unser Hobby zum Beruf machen.“

Und jetzt? Die beiden erheben schwere Vorwürfe gegen ihren Vermieter: „Es wird nichts investiert, die Bausubstanz ist teilweise marode, unsere Bitten und Hinweise werden ignoriert. Um überhaupt den Betrieb aufrecht erhalten zu können, haben wir immer wieder selbst in die Tasche gegriffen, um z.B. von Feuchtigkeit verzogene Türen vom Tischler überarbeiten zu lassen, die komplett feuchte Wand in der Lounge aufstemmen und trockenlegen zu lassen.“

Sie zählen weitere Beispiele auf, um Probleme mit dem Vermieter zu verdeutlichen. „Unsere Auslagen für die substanziellen Arbeiten belaufen sich mittlerweile insgesamt auf mehrere tausend Euro“, schreiben sie. Als es Ende 2017 endlich zu einem Gespräch mit dem Vermieter gekommen sei, habe man ihnen eine Mieterhöhung von 50 Prozent angekündigt – diese sei an einem Standort wie dem Handelsweg aber weder zu rechtfertigen noch zu tragen.

Wie Rank und Giesler weiter erläutern, wäre ihr Mietvertrag am 31.08.2018 ausgelaufen. Fristgerecht hätten sie Ende Februar die fristlose Kündigung erhalten. „Wie uns das getroffen hat und was das mit uns gemacht hat können wir in Worten gar nicht beschreiben“, heißt es in ihrem Facebook-Post. „Im Monat der WM konnte dann endlich ein weiteres Gespräch stattfinden, natürlich ging es weiterhin wieder NUR um die Mieterhöhung, mit keinem Wort um die großen Missstände und Versäumnisse seitens des Vermieters und unsere Auslagen. Mit einem Kompromiss (ab 01.09. Mieterhöhung von knapp 30% plus Sonderzahlungen gültig für zwei Jahre, dann in zwei Jahren nur Verlängerung mit weiteren knapp 25% Erhöhung) konnten wir dann endlich einen neuen Vertrag unterzeichnen, sonst wären wir jetzt bereits Geschichte.“

Allerdings: Der finanzielle Mehraufwand werde kaum zu stemmen sein, betonen sie. Wie und ob sie durch den folgenden Winter kämen, stehe in den Sternen. Sie kündigen daher radikale Veränderungen in den kommenden Monaten an, um das Risiko etwas zu minimieren. „Es ist noch nichts spruchreif, aber wir werden keinen Bereich unangetastet lassen, egal ob Veränderungen beim Personal, bei den Öffnungstagen, den Öffnungszeiten, bei den Geschäftsführern, dem Inhalt... bitte habt Verständnis für alles das, was folgen wird.“

Chris Rank (links) und André Giesler betonen: „Wir geben so schnell nicht auf, kämpfen aber bereits so lange, dass wir kaum noch Kraft haben.“ Im Handelsweg sehen sie unter diesen Bedingungen keine Zukunft. Sie fragen daher, wer sie in irgendeiner Form unterstützen kann – zum Beispiel mit Ideen, Hinweisen auf andere Immobilien und mit Solidarität.

Was der Vermieter zu den Vorwürfen sagt, recherchieren wir zurzeit.