Stadt appelliert an Bürger: Bitte weiter gießen!

Die Hitzewelle ist auf dem Höhepunkt. So heißt es. Das Städtische Grün befindet sich in einem augenscheinlich beklagenswerten Zustand. Doch wie schlimm ist es wirklich? In der Abteilung Stadtgrün ist man zurzeit gelassen. Eine Zwischenbilanz? Nein, die mag im Augenblick noch niemand ziehen. Martin Altrock, Dirk Strothteicher und Thomas Rudolf vermögen lediglich die Sorgen der Bürger zu teilen. Rudolf: „Wir bekommen im Augenblick ganz...