Ökologischer Fußabdruck per Rad

Oft ist vom ökologischen Fußabdruck die Rede, wenn um die Art zu leben und zu konsumieren geht. Um dieser Sache nachzugehen, veranstaltet die Abteilung Umweltschutz der Stadt Braunschweig am kommenden Samstag, 1. September, um 14 Uhr zusammen mit dem ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) Braunschweig eine Radtour, um mehr über den ökologischen Fußabdruck des Menschen zu erfahren.

Gestartet wird laut einer Mitteilung der Stadt am Theatervorplatz (Am Theater). Die Route führt die Gruppe dann zunächst zur Alba Recycling in Watenbüttel und zur Kläranlage der SE|BS in Steinhof. Ende der Tour ist etwa gegen 18.30 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos.

Neben allgemeinen Informationen über die sozioökologischen Folgen des Konsumverhaltens, wird insbesondere am Beispiel Duschgel gezeigt, wie sich der Verbrauch von alltäglichen Gütern auf Abwasser und Abfall auswirkt. Ein wesentlicher Baustein sei hierbei auch das Mikroplastik. Professionelle Referentinnen und Referenten liefern Informationen und Möglichkeiten zum Mitmachen.

Im Anschluss findet im „JugendUmweltPark“, Kreuzstraße 62, ein „Duschgel-Do-It-Yourself“-Workshop statt. Die Teilnehmerzahl für den Workshop ist auf etwa 20 beschränkt.

Es stehen zum Ausprobieren auch zehn Pedelecs kostenlos zum Verleih für die Tour bereit. Sie werden am Start in Empfang genommen und werden nach der Tour an der gleichen Stelle wieder zurückgegeben.

Um vorherige Anmeldung für die Ausleihe eines Pedelecs und für die Teilnahme am Workshop wird gebeten unter E-Mail mehrweniger@braunschweig.de oder unter der Telefonnummer (05 31) 470-6328.