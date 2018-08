Einzelhandel kehrt Steinweg den Rücken

Die Schaufenster des früheren „Asia Panda“ an der Ecke zum Ritterbrunnen, hinter denen bis Anfang 2017 fernöstliche Spezialitäten auf den Teller kamen, sind abgeklebt. Lange schon. Dahinter: gähnende Leere in einem der größten ungenutzten Ladenlokale der Innenstadt – wie auch in anderen Teilen des dortigen Schlosscarrees. Und darüber sind die Geschäftsleute des Steinwegs alles andere als glücklich. „So, wie sich diese Ecke...