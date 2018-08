Blutiges Ende eines Kneipenabends

In der Nacht, die für ihn beinahe tödlich endete, wollte der Student nur seinen bierseligen Vater aus einer Braunschweiger Gaststätte abholen. Wenig später lehnte der 21-Jährige stark blutend und mit lebensgefährlichen Stichwunden in Bauch und Schulter an seinem Auto. Neben ihm sein Vater, auch...