Stadtradeln in Braunschweig – Jetzt noch fix anmelden

Vom 19. August bis zum 8. September sind alle Braunschweiger aufgerufen, ihre geradelten Kilometer aufzuzeichnen und so ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Mitmachen können laut Pressemitteilung der Stadt alle, die in Braunschweig wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule oder Hochschule besuchen.

Ein Team informiert am Samstag in der Innenstadt

Alle Fahrradbegeisterten können sich mit ihren Teams oder im offenen Team anmelden. „Auch die Stadtverwaltung Braunschweig ist schon registriert“, heißt es in der Mitteilung.

Am Samstag, 4. August, informiert von 12 bis 16 Uhr ein Promotion-Team in der Innenstadt über das Stadtradeln. Bürger können sich dort auch direkt registrieren. Eine Woche später, am Samstag, 11. August, können Interessierte ihre Fahrräder vom Team des Stadtradelns kostenfrei durchchecken lassen: Von 12 bis 18 Uhr prüft Personal laut Mitteilung auf dem Domplatz den Reifendruck, ölt die Kette und führt kleinere Reparaturen durch, damit die Fahrräder gepflegt und sicher in den Wettbewerb starten.

Wettbewerbe zählen nicht für das Stadtradeln

Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit CO2-freundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann in einen Online-Radelkalender eingetragen werden – entweder auf der Webseite oder per Stadtradeln-App. Wo die Radkilometer zurückgelegt werden, ist nicht relevant. Aber: (Rad-)Wettkämpfe und Trainings auf stationären Fahrrädern sind ausgeschlossen.

Zwischenstände lassen sich auf der Internetseite einsehen. Im vergangenen Jahr landete Braunschweig beim Stadtradeln auf Anhieb auf Platz 14 von 620 teilnehmenden Kommunen. 3397 Radfahrer in 224 Teams hatten teilgenommen und in drei Wochen insgesamt 635 968 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt.