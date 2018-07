Hanfbar-Razzia: Ergebnisse werden mit Spannung erwartet

Zur Eröffnung der neuen Hanfbar in der Friedrich-Wilhelm-Straße am vergangenen Samstag gab es gleich auch Besuch von der Polizei. Sie hat den Verdacht, dass dort illegale Rauschmittel verkauft wurden. Foto: Foto: Ann claire Richter / BZV

Die Analyse der Hanfblüten, die die Polizei am Samstag bei der Razzia der Hanfbar in der Friedrich-Wilhelm-Straße beschlagnahmt hatte, wird möglicherweise einige Zeit in Anspruch nehmen. „Wir machen grundsätzlich keine Angaben über Zeiträume“, betonte auf Anfrage Frank Federau, Sprecher des Landeskriminalamtes Niedersachsen. Er wies jedoch darauf hin, dass die Kollegen derzeit voll ausgelastet seien und die Aufträge nacheinander abgearbeitet würden. Die Sorgfaltspflicht stehe bei den Untersuchungen ganz oben. „Die Analysen können vom Aufwand her sehr unterschiedlich ausfallen. Am Ende müssen sie immer auch vor Gericht standhalten können.“

Bei der Durchsuchung der Verkaufsräume hatte die Polizei am Tag der Eröffnung der nunmehr zweiten Hanfbar in der Stadt wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln sogenannte „Marihuana-Blüten“ beschlagnahmt. In unserer Berichterstattung hatten wir bedauerlicherweise vermeldet, dass die Polizei illegale Substanzen einbehalten habe. Korrekterweise muss es „möglicherweise illegale Substanzen“ heißen.

Schon die erste Hanfbar in der Mühlenpfordtstraße war Anfang Juli Wissenschaftler von der Polizei durchsucht worden. Auch dort hatte die die Beamten Hanfblüten mitgenommen. Nun soll das Landeskriminalamt untersuchen, ob der THC-Gehalt der Blüten im legalen Bereich liegt. Der Inhaber der Hanfbars, Marcel Kaine, beteuerte gegenüber der BZ einmal mehr: „Die Tees, die wir verkaufen, sind alle legal. Wir wären doch schön blöd, wenn wir illegale Substanzen verkaufen würden, während wir unter besonderer Beobachtung der Polizei stehen.“ Der Schaden durch die Razzien sei enorm, so Kaine. Die Polizei habe insgesamt Waren in Wert von etwa 60 000 Euro mitgenommen. Zudem sei der Imageschaden groß.

Eine Richterin des Amtsgerichtes hatte am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss erlassen. Polizeisprecher Joachim Grande präzisierte auf unsere Anfrage, warum die Polizei den Verdacht hegt, dass in der Hanfbar illegale Substanzen verkauft würden: „Wir haben konkrete Hinweise erhalten, dass unter dem Ladentisch Drogen verkauft würden. Zudem macht uns stutzig, dass der Preis für den Hanfblüten-Tee extrem hoch ist, etwa so hoch, wie illegale Rauschmittel auf der Straße verkauft werden.“

Kaine widersprach dem Vorwurf des illegalen Handels gestern vehement und erklärte die hohen Preise einiger Sorten mit der besonderen Qualität der Ware hinsichtlich Geschmack und Duft. „Diese Tees werden sehr aufwändig hergestellt, damit sie besonderen Genuss bereiten.“ Vergleichbar sei das beispielsweise mit Wodka-Sorten, die auch je nach Qualität für wenig oder viel Geld zu kaufen seien. Im Internet bietet die Hanfbar beispielsweise 5 Gramm des Hanfblüten-Tees „Oma’s Liebling“ für 59.90 Euro an.

Polizeisprecher Grande betont: Die Polizei sei verpflichtet, Hinweisen auf Straftaten nachzugehen. „Wir kennen die Diskussion um die Legalisierung von Cannabis und wissen auch, dass bestimmte Drogen in anderen Ländern zugelassen sind. Wir aber müssen uns nach der aktuell geltenden Gesetzeslage in Deutschland richten.“ Danach seien Anbau, Erwerb, Besitz und Handel von Cannabis strafbar.

Julia Meyer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, erklärte: „Für uns war es überraschend, dass der Betreiber offenbar in seiner neuen Hanfbar wieder die gleichen Substanzen verkauft hat, die schon bei der ersten Razzia Anfang Juli in der ersten Hanfbar in der Mühlenpfordtstraße beschlagnahmt worden waren und von denen wir den Verdacht haben, dass sie illegal sind. Deshalb mussten wir auch so schnell aktiv werden.“ Die Staatsanwaltschaft habe beim Landeskriminalamt darum gebeten, die Analyse der Stoffe möglichst schnell zu veranlassen.

Zum Hintergrund: Tetrahydrocannabinol (THC) hat eine berauschende und psychoaktive Wirkung, es fällt unter das Betäubungsmittelgesetz und ist in Deutschland grundsätzlich verboten. Illegal sind Produkte ab einem THC-Gehalt von 0,2 Prozent.

Gegenüber unserer Zeitung hatte der Betreiber der Hanfbars erklärt: „Unsere Blütentees haben einen THC-Anteil von knapp 0,1 Prozent. Sie sind also legal. Wir haben das in Laborauswertungen alles dokumentiert und der Polizei vorgelegt.“ Optisch seien Hanfblüten mit und ohne berauschender Wirkung aber kaum zu unterscheiden, räumte er ein. Hanfbar-Mitarbeiter Bardia Hatefi betonte am Mittwoch: „Wir haben stets versucht, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Sie ist darauf aber nicht eingegangen.“

Gegen den 27-jährigen Betreiber der Geschäfte wird wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.