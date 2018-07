Auf den Stempel kommt es an

Wäre alles gekommen wie gedacht, wäre Alicja Szybko-Streit heute Lebensmittel-Chemikerin in Polen. Doch es kam nicht so. Stattdessen führt sie in Braunschweig das ABC Übersetzungsbüro mit 30 freien Mitarbeitern. 25 Jahre besteht mittlerweile ihr Unternehmen. Rund ein halbes Dutzend dieser Büros...