25 Jahre ATP: Das Tennisturnier feiert fröhlich Geburtstag

Kalt und klamm: Das Jubiläumskonzert zum 25-jährigen Bestehen des ATP-Tennisturniers stand am Montagabend unter keinem guten Wetter-Stern. Wo am Samstag bei der Show von Johannes Oerding ein laues Lüftchen noch 4500 Besucher umweht hatte, trotzten am Montagabend auf der Tennisanlage im Bürgerpark...