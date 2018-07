Vorfall mit radioaktivem Jod: Bericht liegt vor

Bei GE Healthcare Buchler in Thune hatte es im November 2017 einen Zwischenfall mit radioaktivem Jod gegeben: 40 Milliliter waren verschüttet worden. Das Unternehmen stellt Kapseln her, die zur Diagnose und Therapie bei Erkrankungen der Schilddrüse eingesetzt werden. Die Öffentlichkeit wurde damals erst einige Tage nach dem Vorfall informiert. Viele Anwohner in Thune waren darüber empört – auch wenn laut GE Healthcare und dem...