Fußball-WM – Wir sind raus auf dem Platz an der Martinikirche

Am Ende fliegen die Hüte in die Luft – aber nicht vor Freude. Beim öffentlichen Fußballschauen auf dem Platz an der Martinikirche sind wir raus, raus, raus. 0:2 gegen Südkorea! Ein paar Hundert zumeist jugendliche Fußballfans hatten kurz zuvor noch „Deutschland, Deutschland!“ skandiert. Aber die...