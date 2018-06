Die Schildkrötengruppe entdeckt die Zeitung mit allen Sinnen

Braunschweig. Tageszeitung im Kindergarten: Die Kinder des Familienzentrums in der Weststadt haben einen Zeitungstanz aufgeführt und Sonnenhüte gebastelt.

Die Schildkrötengruppe des Familienzentrums in der Weststadt, Kindertagesstätte Arche Noah, ist eine Vormittagsgruppe, deren Kinder zwischen drei und sechs Jahre alt sind. Neben der deutschen Sprache beherrschen einige der Kinder zusätzlich Russisch, Polnisch und Türkisch.

Mit der Zeitung auch auf dem Freigelände beschäftigt

Eine Tageszeitung mit vielen Fotos bildet daher eine gute Möglichkeit, mit den Kindern je nach individuellem Interesse und Alter, Neuigkeiten aus Braunschweig und der Welt zu besprechen. Insbesondere die Vorschulkinder, die in der Kita Arche Noah „Schlaufüchse“ heißen, beschäftigten sich verstärkt mit den Buchstaben der Zeitung durch Ausschneiden und Aufkleben.

Durch das anhaltend gute Wetter in den vergangenen Wochen haben alle Kinder zahlreiche Möglichkeiten gefunden, sich auch auf dem Außengelände der Kita mit der Zeitung zu beschäftigen. Neben dem Anschauen der Zeitung an einem schattigen Plätzchen war auch das Basteln mit Kleister an den Fingern besonders lustig. Dabei sind interessante Bilderrahmen entstanden, die nun im Gruppenraum gut genutzt werden können.

Als nützlich und schützend stellten sich auch Sonnenhüte heraus, die sich leicht aus Zeitungen falten lassen. Mit nackten Füßen beim Zeitungstanz und auf einem Zeitungsteppich entwickelten die Kinder ein eigenes Gespür für das Material Zeitungspapier. Und dabei hatten sie jede Menge Spaß.