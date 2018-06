Personalwechsel bei der Freiwilligenagentur

Braunschweig. Martina Heike und Steffi Elina Bischoff sind ab sofort für die Ehrenamtlichen in Braunschweig zuständig. Barbara Klerings geht in den Ruhestand.

In der Freiwilligenagentur Braunschweig hat sich Barbara Klerings nach fast fünf Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Sie war für Patenschaften in der Integrationsarbeit und Kontakte zu Einrichtungen sowie Beratungen für Ehrenamtliche zuständig. Wie die Freiwilligenagentur mitteilt, übernehmen nun Martina Heike und Steffi Elina Bischoff ihre Aufgaben.

„Martina Heike betreut das Bundesprogramm ,Ankommenspaten’, das seit zweieinhalb Jahren läuft und bei dem die Freiwilligenagentur Braunschweig bundesweit zu den Erfolgreichsten zählt“, heißt es in der Pressemitteilung. „Steffi Elina Bischoff ist für Kontakte zu Vereinen, Initiativen und Einrichtungen in Braunschweig und Umgebung zuständig – gemeinsam mit den langjährigen Mitarbeitern Dagmar Großkopf, Larissa Eggeling und Oliver Ding.“

Das Team der Freiwilligenagentur stellt, als Basisarbeit, eine Vermittlungsbörse für Ehrenamtliche zur Verfügung. Außerdem werden weitere Themenfelder zum Ehrenamt, zum Beispiel zu Sport und Inklusion, in Braunschweig und Umland umgesetzt.

Dank der zusätzlichen Förderung der Agentur für die Arbeit mit Geflüchteten durch die Stadt Braunschweig (seit 2018) sei es möglich, die Basisarbeit um den Baustein Ehrenamt für und mit Geflüchteten zu erweitern. Für die Projekt- und Büroarbeit werden weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesucht. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Kontaktdaten und weitere Informationen gibt es unter: www.freiwillig-engagiert.de.