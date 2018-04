Bahnstadt: Stadt erklärt erste Details

Die Stadtverwaltung hat in der Stadthalle erste Details zur neuen Bahnstadt vorgestellt. Es ist das wohl größte Vorhaben zur Stadtentwicklung in der Geschichte Braunschweigs. Allein die Einstiegskosten werden auf rund 50 Millionen Euro geschätzt. Die Bauverwaltung hat gewaltig auf die Tube gedrückt, um möglichst schnell in das Förderprogramm „Stadtumbau“ aufgenommen zu werden. Der Antrag dazu muss dem...