Osterode. Zieht Woolworth in das Osteroder Gewerbegebiet? Und was wird aus dem Gebäude in der Innenstadt? Wir fragen nach der aktuellen Lage.

Nach langem Streit hat Woolworth in Osterode den Vertrag gekündigt

Die Vermieterin akzeptiert das nicht und besteht auf Zahlungen für Gas und Miete

Woolworth sei demnach für die Misere selbst verantwortlich

So ist die aktuelle Situation im Streit um das Woolworth-Gebäude in Osterode

„Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Gerüchte, die derzeit im Umlauf sind, nicht im Detail kommentieren.“ Derart äußert sich Woolworth-Pressesprecher Roland Rissel zu vermehrten Pressemeldungen, dass der Discounter bundesweit kurz vor dem Aus stehe. Das Unternehmen soll bei der Suche nach einem Käufer bereits eine Investmentfirma beauftragt haben.

Woolworth Osterode: Gebäude bereitet Sorgen

Unter diesen Vorzeichen würde die Diskussion um den geschlossenen Woolworth-Standort in Osterode unter einem ganz neuen Licht erscheinen. Zuletzt hatte Woolworth die Schließung mit den vorhandenen Schäden im Gebäude begründet, die einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb unmöglich machen würden. Aus diesem Grund habe Woolworth den Mietvertrag gekündigt. Inzwischen sind die Geschäftsräume weitgehend leer.

Woolworth verhält sich im Umgang mit uns absolut unprofessionell. Ömer Bahcecioglu - von der vermietenden RB Investment GmbH

Der Inhaber des weitläufigen 70er-Jahre-Baus, Ömer Bahcecioglu aus Duisburg von der RB Investment GmbH, hat einen komplett anderen Blick auf die Sache. Bei einem Besuch in der Redaktion des Harz Kurier äußert er sich zwar zurückhaltend, will aufgrund laufender Verfahren nicht die gesamte Geschichte öffentlich aufrollen. Er sieht aber die Schuld für die Verwerfungen zwischen Vermieter und Mieter bei dem Einzelhandelsunternehmen. „Woolworth verhält sich im Umgang mit uns absolut unprofessionell, meldet sich nicht und ist auch mit dem Gebäude selbst unverantwortlich umgegangen.“

Geschäft in Osterode: Woolworth kündigt fristlos

Auch Woolworth will sich zu der Sache nicht mehr einlassen: „Ich denke, unsere Auffassung der Situation ist in den vergangenen Monaten hinlänglich dargelegt worden. Auf eine weitere Kommentierung von Aussagen des Vermieters möchte ich daher künftig verzichten“, so die knappe Stellungnahme des Pressesprechers. Woolworth hatte zum 1. Dezember 2023 fristlos gekündigt.

Doch noch im Januar 2024 sagte der Woolworth-Pressesprecher der Zeitung: „Wir hatten zu keiner Zeit eine Schließung im Sinn und wären froh, wenn wir einen störungsfreien Betrieb vor Ort hätten.“ Wie passt das zusammen?

Inhaber des Woolworth-Gebäudes gibt nicht auf

Bahcecioglu zeigt sich kämpferisch, denn nach eigenen Angaben bekommt er noch viel Geld von dem Unternehmen, das mehrere Monate im Mietrückstand sei und das Gebäude bis vor wenigen Wochen noch als Lager genutzt habe. Zudem stünden Zahlungen für den Gasbezug aus. Letzterer schlug laut Vermieter mit 16.000 Euro pro Monat zu Buche.

Für ihn persönlich sei der Streit sehr belastend, von dem er zwangsläufig viel mit nach Hause genommen habe. So läuft der Vertrag zwischen der Vermieterin, der RB Investment GmbH, und Woolworth für drei Jahre weiter, denn Bahcecioglu akzeptierte die Kündigung nicht.

Ömer Bahcecioglu von der RB Investment. © FMN | Michael Paetzold

Findet Woolworth einen neuen Standort in Osterode?

In Osterode wird vermutet, dass in der Niederlassung in der Innenstadt die Umsätze nicht stimmten und sich das Unternehmen möglichst kostengünstig aus dem Mietvertrag verabschieden wolle. „Ich kann Ihnen unsere Absicht, in Osterode zu bleiben, erneut bekräftigen“, sagte Pressesprecher Rissel noch vorvergangene Woche.

Die Fläche ist eine von insgesamt drei Optionen, die wir in Osterode für den künftigen Standort sehen. Woolworth - über den ehemaligen Aldi in der Osteroder Leege

Aktuell gefragt nach dem Standort in der Leege, den Aldi Ende Mai verlassen wird und den die Stadtverwaltung als neue Heimstadt von Woolworth in der letzten Sitzung des Bauausschusses ins Gespräch brachte, sagt das Einzelhandelsunternehmen: „Dass die Stadt eine Ansiedlung von Woolworth im ehemaligen Aldi-Markt diskutiert, hat vor allem genehmigungsrechtliche Gründe. Die Fläche ist eine von insgesamt drei Optionen, die wir in Osterode für den künftigen Standort sehen. Eine Entscheidung für eine davon ist allerdings noch nicht gefallen.“

Was wird aus dem Woolworth-Gebäude in Osterode?

Wenn die „Sache Woolworth“ für ihn erledigt ist, will sich Ömer Bahcecioglu nach eigenen Aussagen mit der Stadt Osterode, namentlich Bürgermeister Jens Augat, ins Vernehmen setzen und über eine Nachnutzung des Gebäudes sprechen, dessen Leerstand die Einzelhandelskulisse schwer belastet.

Die Sache Woolworth: Das ist passiert in Osterode am Harz

Seit November 2023 stehen bei Woolworth Osterode alle Kassenbänder still. Zwischen dem Eigentümer und dem Mieter war ein Streit entbrannt. Unter anderem ging es um durch den Versorger eingestellten Gaslieferungen und einen Wasserschaden, den, so Ömer Bahcecioglu, das Unternehmen durch eigenes Handeln selbst verschuldet habe. Woolworth habe bei niedrigen Temperaturen das Wasser nicht abgestellt und einfach die Türen geschlossen: „Dadurch ist das Rohr eingefroren und geplatzt.“

Unterdessen mehren sich Gerüchte, dass Woolworth vor dem Aus stehe. Im Hintergrund soll ein bedeutender Schritt in Vorbereitung sein: Der gegenwärtige Besitzer Stefan Heinig, dem auch Anteile der Firma Tedi gehören, soll bereits die Investmentfirma Rothschild & Co beauftragt haben, Käufer zu finden. Trotz der guten finanziellen Situation von Woolworth scheint sich der Fokus des Besitzers nun verstärkt auf Tedi zu verlagern. Woolworth selbst kommentiert das nicht.

