Bad Lauterberg. Ratsherr Holger Thiesmeyer hat sich für eine Oberstufe an der KGS Bad Lauterberg eingesetzt. Warum dem SPD-Mitglied das wichtig war.

Holger Thiesmeyer hat sich fast drei Jahrzehnte lang im Stadtrat von Bad Lauterberg engagiert. Nun legt er sein Mandat nieder - und blickt auf seine Erfolge zurück. Thiesmeyer saß für die SPD im Rat, erlangte als Vorsitzender der SPD Bad Lauterberg, Kreistagsabgeordneter, Fraktionsvorsitzender und Unterstützer sozialer Belange Bekanntheit in der Bevölkerung. „Wir danken Holger Thiesmeyer für seinen jahrzehntelangen Einsatz für die Sozialdemokratie. Unvergessen ist sein Einsatz für die Einführung der Oberstufe an der KGS Bad Lauterberg, sowie seine Unterstützung für die Jugendarbeit, die Gleichstellungsbeauftragten oder den Seniorenbeauftragten“ so der heutige SPD-Fraktionsvorsitzende Ingo Fiedler.

Die Einführung der Oberstufe an der Kooperativen Gesamtschule Bad Lauterberg (KGS), das ist es auch, was Thiesmeyer besonders stolz macht, wenn er auf sein ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik zurückblickt - schließlich hat er dafür auch einige Jahre lang gekämpft. Während dieser Zeit kam ihm zugute, dass er auch zehn Jahre lang als Abgeordneter im Kreistag saß. Das Vorhaben hatte nämlich nicht nur Befürworter im Altkreis Osterode. Es musste auch einiges an Gegenwind aushalten. „Wie viel Oberstufe verträgt der Landkreis?“, fragten Zweifler und verwiesen auf den demografischen Wandel, der zu schwindenden Schülerzahlen führen würde.

Holger Thiesmeyer wollte Bad Lauterbergs Attraktivität steigern

Doch Thiesmeyer und seine Mitstreiter setzten sich durch. Sie argumentierten zum Beispiel, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler das Abitur anstrebten. Inzwischen begleitet die KGS seit dem Schuljahr 2014/2015 Schüler bis zum Abitur, im Sommer 2022 weihte sie ein Oberstufengebäude ein und im vergangenen Jahr feierte man 50 Jahre KGS - und das alles in Koexistenz mit den Gymnasien in Bad Sachsa, Herzberg und Osterode, die trotz des zusätzlichen Abiturangebots in Bad Lauterberg bestehen blieben.

Tatsächlich ging es Holger Thiesmeyer aber um mehr: Er wollte mit der Oberstufe an der KGS auch Bad Lauterbergs Attraktivität als Wohnort steigern. „Das Problem ist doch für junge Familien, die schauen immer: Wo kann mein Kind Abitur machen?“, argumentierte er in einem Interview im April 2011. Schon damals war ihm aber auch klar, dass eine Stadt mehr bieten muss. Er forderte ein aktives Nachtleben mit Veranstaltungen wie dem Night-Beat-Festival und setzte sich für Projekte ein, die Jung und Alt vernetzten und den Tourismus stärkten.

Was macht Holger Thiesmeyer mit seiner neuen Freizeit in Bad Lauterberg?

Beruflich war Thiesmeyer Lehrer. Er unterrichtete an der Oberharzer Jugendheimschule in Clausthal-Zellerfeld, an der Lutterbergschule in Bad Lauterberg und nach deren Schließung im Sommer 2014 an der Wartbergschule in Osterode. Die Ausbildung zum Förderschullehrer machte er berufsbegleitend in Hannover - und das lange bevor die Corona-Pandemie die Präsenzpflicht in Vorlesungen und Seminaren aufweichte.

Die Motivation für das stressige Ehrenamt als Kommunalpolitiker brachte er neben seiner beruflichen Tätigkeit als Förderschullehrer auf, weil seine Familie ihn unterstützte - und diesen Menschen möchte er nun, da er sein Ratsmandat niederlegt, mehr Zeit widmen. Außerdem will er mehr für seine Gesundheit tun und Sport treiben, sich beispielsweise den Radtouren des RV Wanderlust anschließen und öfter mal das Schwimmbad besuchen. Bereits seit zwei Jahren spielt er Badminton beim MTV Lauterberg.

Da ist genug Wissen und Lebenserfahrung vorhanden, um gute Entscheidungen zu treffen. Holger Thiesmeyer - über den Stadtrat von Bad Lauterberg im Harz

Wie geht es im Bad Lauterberger Stadtrat ohne Thiesmeyer weiter?

Thiesmeyer war zuletzt Mitglied im Verwaltungsausschuss, dem Ausschuss für Soziales, Jugend, Kultur und Sport und Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke GmbH. Er bedankt sich für 27,5 Jahre gute Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern, der Verwaltung und seinen Ratskollegen. Worauf die sich nun konzentrieren sollten? „Da ist genug Wissen und Lebenserfahrung vorhanden, um gute Entscheidungen zu treffen“, sagt Thiesmeyer über die Abgeordneten im Stadtrat.

Lutz Baumann aus Osterhagen rückt für Holger Thiesmeyer in den Stadtrat von Bad Lauterberg im Harz nach. © Verein | SPD Bad Lauterberg

Nachrücken wird Lutz Baumann aus Osterhagen. „Lutz Baumann ist bereits Mitglied im Ortsrat in Osterhagen. Er wird die Fraktion mit seiner Erfahrung unterstützen und sich künftig im Bauausschuss engagieren. Nachdem in den letzten Jahren kein SPD-Ratsmitglied aus Osterhagen kam, freuen wir uns, dass diese Lücke nun geschlossen wird“ so Fiedler. Seine erste Ratssitzung wird am 25. April 2024 sein.

