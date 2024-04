Steina. Von Photovoltaik bis Nahwärme: Steinas Bürger gestalten ihre Energieversorgung selbst - und jeder im Südharz darf mitmachen. So geht‘s.

Energiekrise, Kostenexplosion, Versorgungssicherheit - Schlagworte bzw. Themen, die auch den Menschen im Südharz gewisse Sorgen für die Zukunft bereiten. Doch in Steina hat man einen historischen Schritt beim Weg im Bereich Energie autark zu werden. Die Lösung ist dabei aus dem Dorf für das Dorf sozusagen, denn der neue Verein „Energieversorgung Steina“ will alles daran setzen, dass man die Energiewende auch aus eigener Kraft vor Ort gestalten kann.

Idee, Planung, Umsetzung - Verein im Südharz bietet Komplettpaket zur Energiewende

Die Ziele, die der neue Verein um den Vorsitzenden Oliver Lehmköster dabei verfolgt, sind von der Idee bis zur Umsetzung gesetzt. Sprich egal, ob es um die Beantragung von Fördermitteln für eine Photovoltaikanlage geht, oder aber darum, ein Nahwärmenetz inklusive eigenem Kraftwerk im Südharz aufzubauen - bei all diesen Aktionen will man als Verein gemeinsam um Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner arbeiten.

Von der Planung bis zur Einrichtung eines Balkonkraftwerkes will der neue Verein Energieversorgung Steina im Südharz helfen (Symbolbild). © dpa | Sven Hoppe

Ganz wichtig ist dem Vorstand, der sich froh und dankbar auch für das rege Interesse bei der Gründungsversammlung zeigte, dass alles, was man vornimmt, in Ergänzung und Erweiterung zu den staatlichen und kommunalen Maßnahmen steht. Auch mit der Stadtverwaltung oder der Harz Energie als regionalem Energieversorger will man zusammenarbeiten.

Wer ist der Vorstand des Vereins „Energieversorgung Steina“:

erster Vorsitzender: Oliver Lehmköster

zweiter Vorsitzender: Olaf Zaulig

Kassenwart: Rüdiger Bente

Welchen Themen rund um die Energiewende will man sich widmen:

Fördermittel

Nahwärme

Solarpark

Photovoltaik

Balkonkraftwerke

Was sind die Vorteile Mitglied zu werden?

Die Mitglieder sollen Informationen erhalten

Es soll ein Nahwärmenetz für Steina, voraussichtlich mit einer Anlage für Biogas oder auch Solarthermie entstehen

Es können gemeinsame Käufe getätigt werden, beispielsweise Sammelbestellungen für Balkonkraftwerke

Es soll ein Bewusstsein für die Notwendigkeit der Energiewende geschaffen werden

Es wird auch praktische Hilfe geben, beispielsweise beim Stellen von Förderanträgen oder aber der Einrichtung von Balkonkraftwerken

Infografik zur Stromerzeugung in Deutschland.

Wer kann Mitglied im neuen Verein im Südharz werden?

Jeder kann Mitglied werden. Es müssen also nicht nur Einwohnerinnen und Einwohner aus Steina sein, alle Interessierte sind willkommen

Ansprechpartner sind die drei Vorstände für alle Interessierten

Wird ein Mitgliedsbeitrag erhoben?

Ja. Als Jahresbeitrag ist auf der Gründungsversammlung die Summe von 25 Euro festgelegt worden

Was sind die nächsten Ziele des Vorstands?

Es soll eine Homepage mit Informationen rund um die verschiedensten Themen erstellen werden

Eine Infoveranstaltung rund um das Oberthema Balkonkraftwerke wird vorbereitet

Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und Abend: Mit dem WhatsApp-Kanal des Harz Kurier sind Sie stets auf dem neusten Stand.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.