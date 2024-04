Tettenborn/Bad Sachsa. Feuerwehr Tettenborn macht den Weg auf wichtiger Verbindungsstraße wieder frei. Parallel kommt es in Bad Sachsa zum Alarm im Pflegeheim

Vor Sturmböen und Gewitter warnte der Deutsche Wetterdienst am Abend des 15. April - und im Südharz sorgte er auch für einen Einsatz. Unter diesem Stichwort „Sturmschäden“ wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tettenborn um 20.13 Uhr von der Leitstelle in Göttingen zur Verbindungsstraße zwischen Bad Sachsa und Tettenborn-Kolonie gerufen. Ein Baum war auf die Straße gefallen.

Mittels Kettensäge wurde der Baum zerkleinert und zur Seite geräumt. Insgesamt waren beide Fahrzeuge aus Tettenborn sowie 15 Mitglieder der Wehr im Einsatz, die sich bereits jetzt auf das Richtfest für ihr neues Feuerwehrhaus am 19. April freuen.

Dies war aber nicht der einzige Einsatz im Südharz. Bereits um 20 Uhr wurden am selben Abend die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Sachsa in die Kyffhäuser Straße gerufen. Die Brandmeldeanlage in einem Pflegeheim hatte Alarm ausgelöst. Vor Ort konnte kein Grund zur Auslösung lokalisiert werden, die Einsatzkräfte somit wieder abrücken. Neben der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und Besatzungen vor Ort war, war auch die Polizei angerückt.

