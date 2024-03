Wieda. Containerbrand in Wieda: Besteht ein Risiko bei einem Feuer neben einer Gasverteilstelle? Das sagt der Energieversorger Harz Energie.

Könnte es eine Explosion geben? Diese Frage stellten sich Einwohner und Gäste gleichermaßen nach dem Brand eines Altkleidercontainers in Wieda am späten Abend des 9. März. Die klare Antwort: Nein. „Eine Gefährdung für Bürger und Verkehr bestand zu keinem Zeitpunkt“, betont die Jan Mohr, Sprecher des Energieversorgers Harz Energie.

Containerbrand in Wieda: Gasverteilstelle nimmt kaum Schaden

Deren Netzgesellschaft betreibt am Ortseingang Wieda aus Richtung Walkenried kommend eine sogenannte Gasdruckregelanlage. „In dieser wird der Druck des Gases für die Verteilung im Ortsnetz auf wenige Millibar reduziert. In der Regelanlage wird kein Gas gespeichert“, führt Mohr weiter aus. Die Anlage besteht die Anlage aus Stahl und Aluminium. Sie wurde mit Ausnahme kleiner Lackschäden an der dem Container zugewandten Seite durch den Brand im Südharz, den die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr schnell gelöscht hatten, nicht beschädigt.

Härter traf es die DLRG Walkenried. Die Aufstellung und Abholung der Container läuft in Lizenz über eine Firma. Hier liegt ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro vor. Zusätzlich sind durch das Feuer zwischen 200 und 300 Kilogramm an Kleiderspenden unbrauchbar geworden. „Hier fällt die finanzielle Beteiligung an den Kleiderspenden für die Ortsgruppe weg“, erklärt DLRG-Sprecher Sven Ludwig.

DLRG Walkenried sammelt Altkleider künftig woanders

Die verbrannten Kleiderreste, wie auch der gesamte Container, sind mittlerweile weggeräumt – und auch über die Konsequenzen aus der Tat hat die DLRG-Ortsgruppe Walkenried beraten und beschlossen: „Es steht fest, dass an diesem Standort keine Container mehr aufgestellt werden“, erklärt Sven Ludwig. Das verwundert wenig: Bereits Mitte Dezember 2022 hatte es ebenfalls in den Abendstunden einen Brand eines solchen Containers an der gleichen Stelle gegeben

